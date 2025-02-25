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Vali Gül'den Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası açıklama! Meşale atan ve taşkınlık yapan 71 kişi hakkında işlem yapıldı

25.02.2025 00:07
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İstanbul Valisi Davut Gül, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sırasında meşale yakarak sahaya atan, stadyum içinde ve dışında taşkınlık yapan 71 kişi hakkında işlem yapıldığını açıkladı.

Vali Gül'den Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası açıklama! Meşale atan ve taşkınlık yapan 71 kişi hakkında işlem yapıldı

Golsüz beraberlikle sonuçlanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ardından İstanbul Valisi Davut Gül, 71 kişi hakkında işlem yapıldığını duyurdu.

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Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Vali Gül şu ifadeleri kullandı:
"Galatasaray - Fenerbahçe karşılaşmasında stadyum güvenliğini ve tribün düzenini bozan, meşale yakarak sahaya atan, stat içinde ve dışında taşkınlık yapan toplam 71 kişi hakkında işlem yapılmıştır. Sporun centilmenlik, dostluk ve fair-play ruhuna uygun şekilde yaşanması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor, stadyumlarda huzuru bozan her türlü davranışa karşı kararlılıkla mücadele edeceğimizi bir kez daha belirtmek istiyorum."

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Davut Gül fenerbahçe galatasaray
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