Vali Gül'den Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası açıklama! Meşale atan ve taşkınlık yapan 71 kişi hakkında işlem yapıldı

Golsüz beraberlikle sonuçlanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ardından İstanbul Valisi Davut Gül, 71 kişi hakkında işlem yapıldığını duyurdu.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Vali Gül şu ifadeleri kullandı:
"Galatasaray - Fenerbahçe karşılaşmasında stadyum güvenliğini ve tribün düzenini bozan, meşale yakarak sahaya atan, stat içinde ve dışında taşkınlık yapan toplam 71 kişi hakkında işlem yapılmıştır. Sporun centilmenlik, dostluk ve fair-play ruhuna uygun şekilde yaşanması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor, stadyumlarda huzuru bozan her türlü davranışa karşı kararlılıkla mücadele edeceğimizi bir kez daha belirtmek istiyorum."
Galatasaray - Fenerbahçe karşılaşmasında stadyum güvenliğini ve tribün düzenini bozan, meşale yakarak sahaya atan, stat içinde ve dışında taşkınlık yapan toplam 71 kişi hakkında işlem yapılmıştır.— Davut GÜL (@gul_davut) February 24, 2025
Sporun centilmenlik, dostluk ve fair-play ruhuna uygun şekilde yaşanması…
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