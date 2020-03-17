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Vali Günaydın: “Çanakkale Zaferi, tarihte eşi olmayan emsalsiz bir kahramanlık destanıdır”

KAYSERİ HABERLERİ  | 17.03.2020 11:52 | Son Güncelleme

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, 18 Mart Çanakkale Zaferi ile ilgili yaptığı açıklamada, “Çanakkale Zaferi, tarihte eşi olmayan emsalsiz bir kahramanlık destanıdır” dedi.Vali Günaydın mesajında şu ifadelere yer verdi; "Milletimizin kaderini tayin eden, hem şanlı tarihimizin hem de dünya tarihinin dönüm noktalarından biri olan Çanakkale zaferimiz, tarihte eşi olmayan emsalsiz bir kahramanlık destanıdır.

Vali Günaydın: “Çanakkale Zaferi, tarihte eşi olmayan emsalsiz bir kahramanlık destanıdır”

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, 18 Mart Çanakkale Zaferi ile ilgili yaptığı açıklamada, “Çanakkale Zaferi, tarihte eşi olmayan emsalsiz bir kahramanlık destanıdır” dedi.
Vali Günaydın mesajında şu ifadelere yer verdi; "Milletimizin kaderini tayin eden, hem şanlı tarihimizin hem de dünya tarihinin dönüm noktalarından biri olan Çanakkale zaferimiz, tarihte eşi olmayan emsalsiz bir kahramanlık destanıdır. Bu büyük zaferin kazanıldığı 18 Mart günü aynı zamanda vatanımız ve bayrağımız uğruna canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizin hatırasını canlı tutmak ve daha sonraki nesillere aktarmak amacıyla ‘Şehitler Günü’ olarak kabul ve ilan edilmiştir. Dün “Çanakkale Geçilmez” diyen iradenin mirasçıları olan bizler; bugün de bağımsızlığımız, vatanımız ve bayrağımız için aynı inanç ve kararlılık mücadelemizi her alanda sürdürdüğümüzü bütün dünyaya ilan ediyoruz. Ülkemize ve milletimize yönelik her türlü tehdit ve tehlike karşısında Çanakkale ruhuyla kenetlendiğimiz, birlik ve beraberliğimizi ortaya koyduğumuz takdirde aşamayacağımız hiçbir zorluk ve güçlük yoktur. Tarihimizden ve ecdadımızdan aldığımız güç ve ilhamla kutlu yürüyüşümüze devam ediyoruz. Aziz Milletimiz, kalbimizin en müstesna yerine konumlandırdığımız kahraman şehitlerimizi asla unutmayacaktır. Şehitlerimizin aziz hatıralarını yüreğimizde taşımak ve yaşatmak, bizlerin en önemli görevidir. Bu duygu ve düşüncelerle, Çanakkale Zaferi’nin 105. yıl dönümünü kutluyor, 18 Mart Şehitler Günü’nde bu toprakları bize mukaddes bir vatan olarak emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımızın bütünlüğü, milletimizin huzur ve güvenliği için hayatını feda eden aziz şehitlerimizi ve vefat eden gazilerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyor, gazilerimize sağlık ve huzur dolu bir hayat temenni ediyorum.”

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