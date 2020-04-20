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Vali Günaydın’dan sokağa çıkma kısıtlamasına uyanlara teşekkür

KAYSERİ HABERLERİ  | 20.04.2020 11:34 | Son Güncelleme

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, 18-19 Nisan tarihlerinde ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasına uyar Kayserililer’e teşekkür etti.Vali Günaydın, kendi sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında, "18-19 Nisan tarihlerinde ilan edilen sokağa çıkma yasağına uyarak sağlık çalışanlarımıza, emniyet jandarma görevlilerimize, görevli bütün kurum-kuruluş çalışanlarımıza destek veren Kayseri’li hemşehrilerime teşekkür ederim.

Vali Günaydın’dan sokağa çıkma kısıtlamasına uyanlara teşekkür

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, 18-19 Nisan tarihlerinde ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasına uyar Kayserililer’e teşekkür etti.
Vali Günaydın, kendi sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında, "18-19 Nisan tarihlerinde ilan edilen sokağa çıkma yasağına uyarak sağlık çalışanlarımıza, emniyet jandarma görevlilerimize, görevli bütün kurum-kuruluş çalışanlarımıza destek veren Kayseri’li hemşehrilerime teşekkür ederim. Tedbiri elden bırakmayalım,gerekmedikçe sokağa çıkmayalım" ifadesinde bulundu.
Korona virüs salgını nedeniyle 18-19 Nisan tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmıştı.

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Bilal Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Bizim Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Günaydın Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Taşhan Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Aysun Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Çalışkan Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Çiçek Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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