Vali Gündüzöz, Karasu Nehri'nde cesedine ulaşılan genç kızın ailesine taziyede bulundu

Muş Valisi İlker Gündüzöz, Karasu Nehri'ne düşen ve 14 gün sonra cansız bedenine ulaşılan lise öğrencisi Yağmur Özkan için düzenlenen taziyeye katıldı.

Vali Gündüzöz, beraberinde İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu ve İl Jandarma Komutanı İlhan Şen ile Merkez Camisi'ndeki taziyeye katılarak, Özkan ailesine başsağlığı dileğinde bulundu.

Genç kızın ailesine sabır dileyen Gündüzöz, Yağmur Özkan'ı aramaktan asla vazgeçmediklerini anlattı.

Aramalar için 7 ilden ekip getirdiklerini ifade eden Gündüzöz, şöyle konuştu:

"Bu konuyla ilgili sağ olsun İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu olayı yakından takip etti. Bulununca ilk Sayın Bakanımızı aradım. Bakanımız başsağlığı dileklerini iletti. Üzüldük tabii, gencecik bir insandı. Allah kalanlara uzun ömür versin. Anne, baba ve sevenlerine sabır versin. Dünyanın düzeni bu, vakitsiz gelen ölüme insan üzülüyor ama herkes ölecek. Emniyetimiz, jandarmamız ve AFAD ekiplerimiz, hepimiz gayret gösterdik ve koordine ettik. Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı. Allah mekanını cennet eylesin. Bulundu çok şükür, mezarı belli. Dini vecibemizi yerine getirebildik. Bu önemliydi. Bir gazeteci 'Ne zaman aramayı sona erdireceksiniz?' diye sordu, 'Bulana kadar sürdüreceğiz.' dedim. 100 gün de olsa arayacaktık. Çok şükür bulundu."

Baba Necmettin Özkan ise arama çalışmalarına katılanlara teşekkür ederek, "Allah hepinizin yardımcısı olsun. Desteklerinden dolayı Sayın Valimize teşekkür ederim." dedi.

Taziyede, İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu da dua okudu.

