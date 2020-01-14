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  4. Vali Gürel, vatandaşlara misafir oluyor

Vali Gürel, vatandaşlara misafir oluyor

KARABÜK HABERLERİ  | 14.01.2020 13:30 | Son Güncelleme

Karabük Valisi Fuat Gürel, Beşbin Evler Mahallesi’nde ikamet eden Nezahat Akar ile Sefanur Atabay’ı evlerinde ziyaret etti.Ailelerle yakından ilgilenerek bir süre sohbet eden, taleplerini ve sorunlarını dinleyen ve evde bulunan miniklere çeşitli hediyeler veren Vali Gürel, "Devletimiz her daim vatandaşlarımızın yanındadır.

Vali Gürel, vatandaşlara misafir oluyor

Karabük Valisi Fuat Gürel, Beşbin Evler Mahallesi’nde ikamet eden Nezahat Akar ile Sefanur Atabay’ı evlerinde ziyaret etti.
Ailelerle yakından ilgilenerek bir süre sohbet eden, taleplerini ve sorunlarını dinleyen ve evde bulunan miniklere çeşitli hediyeler veren Vali Gürel, "Devletimiz her daim vatandaşlarımızın yanındadır. Vatandaşlarımızla beraber olmak, evlerine misafir olup, sıcak bir çaylarını içmek, onlarla sohbet etmek bizleri mutlu ediyor. Devletimiz vatandaşlarımıza kurumları vasıtasıyla birçok hizmet götürmektedir. Eğitimden sağlığa, sosyal hizmetlerden alt yapıya dair birçok hizmet yapılmaktadır. Bu ziyaretler sayesinde, yapılan hizmetlerin yerine ulaşıp ulaşmadığını, vatandaş memnuniyetinin düzeyini anlama imkanımız olmaktadır. Mutlu yüzler görmek bizleri de mutlu etmekte, motivasyonumuzu artırmaktadır. Ayrıca devletimizle vatandaşlarımız arasındaki sıcaklığı artırmak, toplumsal bağlarımızı kuvvetlendirmek ve gönül köprüleri tesis etmek adına ev ziyaretlerine son derece önem veriyoruz" diye konuştu.
Vali Fuat Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel’in ev ziyaretlerinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yasemin Canbaz eşlik etti.

Vali Gürel, vatandaşlara misafir oluyor

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