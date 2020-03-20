YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. Vali Gürel ve milletvekilleri Bakan Soylu ile görüştü

Vali Gürel ve milletvekilleri Bakan Soylu ile görüştü

KARABÜK HABERLERİ  | 20.03.2020 17:27 | Son Güncelleme

Karabük Valisi Fuat Gürel, Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş ile birlikte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu makamında ziyaret etti.Vali Gürel ve beraberindeki milletvekilleri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Vali Gürel ve milletvekilleri Bakan Soylu ile görüştü

Karabük Valisi Fuat Gürel, Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş ile birlikte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu makamında ziyaret etti.
Vali Gürel ve beraberindeki milletvekilleri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi verdi. Ziyarette Vali Gürel, İçişleri Bakanlığı’nın hizmet yürüttüğü hükümet konakları ve lojmanlar ile Emniyet Çevik Kuvvet Hizmet Binası, Safranbolu, Eflani ve Yenice İlçe Emniyet Amirlikleri Hizmet binalarının yenilenmesi ile ilgili bilgileri paylaştı.
Ayrıca İçişleri Bakanlığınca il genelinde yürütülen hizmet sunumları ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan Soylu, Vali Gürel ve vekillere teşekkür etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROnu tanıyabildiniz mi?Onu tanıyabildiniz mi?
Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp... Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp...

En Çok Okunan Yerel Haberler

Hisarcık Belediyesi’nden Korona virüs nedeniyle hasta ve yaşlılara ücretsiz servis hizmeti

Hisarcık Belediyesi’nden Korona virüs nedeniyle hasta ve yaşlılara ücretsiz servis hizmeti

Düzce'de öğrencilerden sağlık çalışanlarına moral videosu

Düzce'de öğrencilerden sağlık çalışanlarına moral videosu

Bellona Kayseri Başkanı Ömer Yağmur:

Bellona Kayseri Başkanı Ömer Yağmur:

Korona virüsü fırsatçılarına geçit yok

Korona virüsü fırsatçılarına geçit yok

Fatsa’da ev yangını

Fatsa’da ev yangını

Körfez Belediyesi’nden muhtarlıklara el dezenfektanı

Körfez Belediyesi’nden muhtarlıklara el dezenfektanı

Karabük Namaz Vakitleri 20 Mart Cuma

İmsak
05:20
Sabah
06:46
Öğle
13:02
İkindi
16:26
Akşam
19:08
Yatsı
20:28

Karabük Nöbetçi Eczaneler20 Mart Cuma

Çağlayan Eczanesi
Merkez
Gökçınar Eczanesi
Besbinevler
Safranbolu Eczanesi
Safranbolu
Tuğba Eczanesi
Eflani
Mutlu Eczanesi
Eskipazar
Betül Eczanesi
Yenice
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

KBÜ’de Bologna süreci bilgilendirme toplantıları

KBÜ’de Bologna süreci bilgilendirme toplantıları

Yenice’de öğrencilere deprem tatbikatı

Yenice’de öğrencilere deprem tatbikatı

Öğrencilerden Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe destek

Öğrencilerden Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe destek

Jandarma olayların yüzde 97,6’sını ortaya çıkardı

Jandarma olayların yüzde 97,6’sını ortaya çıkardı

Safranbolu’da "Hoş Geldin Bebek" Projesi

Safranbolu’da "Hoş Geldin Bebek" Projesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.