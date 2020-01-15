Vali Güzeloğlu: "Diyarbakırlılara suyu maliyetinin altında ulaştırıyoruz"

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, 12’incisi düzenlenen muhtarlar buluşmasında, suyun 1 metreküp maliyetinin 3 lira 71 kuruş olmasına rağmen 1 metreküp suyu 3 lira 50 kuruşa maliyetinin altında Diyarbakırlılara ulaştırdıklarını söyledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi toplantı salonunda ’Muhtar Saati’ uygulamasının 12’incisi gerçekleşti. Buluşmaya Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhsin Eryılmaz, Vali Yardımcısı ve DİSKİ Genel Müdür Vekili Dr. Ahmet Naci Helvacı, Karayolları 9. Bölge Müdürü Ökkeş Ceylan, Devlet Su İşleri (DSİ) 10. Bölge Müdürü Veysi Kanat, kamu kurum müdürleri, Büyükşehir Belediyesi ve DİSKİ Genel Müdürlüğü daire başkanları ile mahalle muhtarları katıldı.

Son zamanlarda konuşulan su zamlarına değinen Vali Hasan Basri Güzeloğlu, suyu maliyetinin altında Diyarbakırlılara ulaştırdıklarını dile getirdi. Suyun 1 metreküp maliyetinin 3 lira 71 kuruş olduğunu faturaya yansıyan 1 metreküp miktarının ise 3 lira 50 kuruş olduğunu vurgulayan Vali Güzeloğlu, "Türkiye büyükşehir belediyeleri arasında suyu en ucuz şekilde millete ulaştıran 5’inci belediyeyiz. Şuan itibariyle maddi durumu iyi olmayan 80 bin vatandaşın su faturalarında yüzde 50 indirim sağladık. Bu sayıyı yakın zamanda 100 binin üzerine çıkaracak. Araçlara alınan yedek parçaların maliyetiyle 8 yeni aracı kuruma kazandırdık. Mevcut araçları yenileyerek zamandan ve paradan kazanç sağlanacak. Yeni dönemde belediye araçlarının günlük 18 saat çalışacak" dedi.

Yapılan konuşmalardan sonra muhtarlar söz alarak mahallelerinde yaşanan sorunları gündeme getirdi. Muhtarlar tarafından yöneltilen soruları Büyükşehir Belediyesi ve DİSKİ Genel Müdürlüğü daire başkanları cevapladı.

