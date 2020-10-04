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Vali Hüseyin Öner, köylerde devam eden kilit parke çalışmalarını denetledi

ARDAHAN HABERLERİ  | 04.10.2020 12:24 | Son Güncelleme

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Küçük Sütlüce, Tazeköy ve Otbiçen köylerinde yapımı devam eden köy içi kilit parke çalışmalarını denetledi.Özel İdare Genel Sekreter Vekili Mustafa Gürbüz ile birlikte merkeze bağlı Küçük Sütlüce, Tazeköy ve Otbiçen köylerine giden Vali Öner, İl Özel İdaresi tarafından yapımı tamamlanan ve devam eden kilit parke çalışmalarını yerinde inceledi.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Küçük Sütlüce, Tazeköy ve Otbiçen köylerinde yapımı devam eden köy içi kilit parke çalışmalarını denetledi.
Özel İdare Genel Sekreter Vekili Mustafa Gürbüz ile birlikte merkeze bağlı Küçük Sütlüce, Tazeköy ve Otbiçen köylerine giden Vali Öner, İl Özel İdaresi tarafından yapımı tamamlanan ve devam eden kilit parke çalışmalarını yerinde inceledi. Vali Öner, incelemeleri sırasında bizzat tespit ettiği eksik ve hatalı işlerin biran önce düzeltilmesi yönünde yüklenici firma yetkilisine uyarılarda bulundu.
Devam eden işlerin hızlı bir şekilde toparlanması talimatında bulunan Vali Öner, gittiği köylerde karşılaştığı vatandaşlarla ve çocuklarla sohbet etti. Çocuklara hediye veren Vali Öner, hatıra fotoğrafı çektirdi.

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