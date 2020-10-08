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Vali Hüseyin Öner ve eşi Zehra Mine Öner, Şehit ailesi ziyaretlerine devam ediyor

ARDAHAN HABERLERİ  | 08.10.2020 09:39 | Son Güncelleme

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, eşi Zehra Mine Öner ile birlikte Şehit Er Burhan Kılıç’ın Nebioğlu köyünde yaşayan ailesini ziyaret etti.Ziyaretinde, Burhan Kılıç’ın annesi Zeytun Kılıç ve aile bireyleriyle yakından ilgilenen Vali Öner ve eşi Zehra Mine Öner, aileyle bir süre sohbet ederek, acılarını paylaştı.Vali Öner, Devlet olarak her zaman için Şehit ailelerinin yanında olduklarını belirterek, “Ardahan’da Şehitlerimizin kıymetli ailelerini ziyaret ediyoruz.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, eşi Zehra Mine Öner ile birlikte Şehit Er Burhan Kılıç’ın Nebioğlu köyünde yaşayan ailesini ziyaret etti.
Ziyaretinde, Burhan Kılıç’ın annesi Zeytun Kılıç ve aile bireyleriyle yakından ilgilenen Vali Öner ve eşi Zehra Mine Öner, aileyle bir süre sohbet ederek, acılarını paylaştı.
Vali Öner, Devlet olarak her zaman için Şehit ailelerinin yanında olduklarını belirterek, “Ardahan’da Şehitlerimizin kıymetli ailelerini ziyaret ediyoruz. Bugün de Şehidimiz Burhan Kılıç’ın ailesini ziyaret ettik. Bu millet için, bu devlet için canlarını feda eden Şehidimiz Burhan Kılıç ve tüm şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Şehitlerimizin aziz emanet ve hatıraları bizim için her zaman önceliklidir. Allah Şehitlerimizin ailesine başka keder vermesin. Bizler, Devlet olarak Şehit ailelerimizin, Gazilerimizin ve Gazi ailelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz, onların derdiyle dertlenip, sevinçleriyle mutlu olacağız” dedi.

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