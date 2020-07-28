YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Vali Karadeniz, LGS’de 500 puan alan öğrencileri ağırladı

Vali Karadeniz, LGS’de 500 puan alan öğrencileri ağırladı

MANİSA HABERLERİ  | 28.07.2020 15:35 | Son Güncelleme

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, LGS’de 500 tam puan alan ve dereceye giren öğrencileri makamında ağırlayarak, çeşitli hediyeler verdi.20 Haziran 2020 tarihinde yapılan Liselere Giriş Sınavında Manisa’dan 90 sorunun tamamını bilerek dereceye giren öğrencilerle sohbet eden Vali Yaşar Karadeniz, öğrencileri tebrik etti.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, LGS’de 500 tam puan alan ve dereceye giren öğrencileri makamında ağırlayarak, çeşitli hediyeler verdi.
20 Haziran 2020 tarihinde yapılan Liselere Giriş Sınavında Manisa’dan 90 sorunun tamamını bilerek dereceye giren öğrencilerle sohbet eden Vali Yaşar Karadeniz, öğrencileri tebrik etti. Sınava nasıl hazırlandıklarını ve gelecekteki hedeflerini anlatan öğrencilere Vali Karadeniz, eğitimin temel amacının öğrencileri hayata kazandırmak ve onları hayatta doğru bir şekilde yönlendirebilmek olduğunu söyledi.
Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, Akhisar, Salihli ve Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürleri ile dereceye giren öğrencilerin ailelerinin de bulunduğu ziyarette Vali Yaşar Karadeniz, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

LGS’ de Manisa’dan 4 öğrenci 500 tam puan aldı
LGS’de 42 ilden 181 öğrenci tüm sorulara doğru cevap vererek Türkiye birincisi oldu. Manisa’dan da Akhisar Ticaret Borsası Altıeylül Ortaokulu öğrencisi Ali Arda Çiftçi, Akhisar Özel Bahçeşehir Ortaokulu öğrencisi Salih Faruk İli, Özel Salihli Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Ortaokulu öğrencisi Ceylin BAŞKURT, Yunusemre Ömer Halisdemir Ortaokulu öğrencisi Yunus Emre Güngör, 90 sorunun tamamını bilerek dereceye girdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Şeyma tatilde! Şeyma tatilde!
Dev lahanayı görenler inanamadıDev lahanayı görenler inanamadı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Albay İnan terfi etti, İstihbarat Daire Başkanlığı’na atandı

Albay İnan terfi etti, İstihbarat Daire Başkanlığı’na atandı

Adıyaman İl Jandarma Komutanı değişti

Adıyaman İl Jandarma Komutanı değişti

Sürücü kurtarılamadı

Sürücü kurtarılamadı

Kayserispor 34 maçta 40 gol attı

Kayserispor 34 maçta 40 gol attı

Miniklerin bayram tıraşı İzmit Belediyesinden

Miniklerin bayram tıraşı İzmit Belediyesinden

Nusaybin Kaymakamı Temizkan göreve başladı

Nusaybin Kaymakamı Temizkan göreve başladı

Manisa Namaz Vakitleri 28 Temmuz Salı

İmsak
04:22
Sabah
06:02
Öğle
13:22
İkindi
17:13
Akşam
20:32
Yatsı
22:05

Manisa Nöbetçi Eczaneler28 Temmuz Salı

Bahar Eczanesi
Merkez
Çınarlı Eczanesi
Merkez
Yeni Hastane Eczanesi
Merkez
Eren Eczanesi
Turgutlu
Kırdar Eczanesi
Turgutlu
Başyiğit Eczanesi
Akhisar
Hürriyet Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Adnan Menderes Caddesinde sona gelindi

Adnan Menderes Caddesinde sona gelindi

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

MER Kolejinin hedefi tüm Türkiye’ye yayılmak

MER Kolejinin hedefi tüm Türkiye’ye yayılmak

Soma’da çalışmalar hızla devam ediyor

Soma’da çalışmalar hızla devam ediyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.