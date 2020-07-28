YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Vali Karadeniz, muhtarlarla bir araya geldi

Vali Karadeniz, muhtarlarla bir araya geldi

MANİSA HABERLERİ  | 28.07.2020 15:41 | Son Güncelleme

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, hayırlı olsun ziyaretleri kapsamında Salihli, Akhisar, Gördes, Şehzadeler ve Yunusemre İlçelerinde görev yapan bazı mahalle muhtarları ile Şehzadeler Kaymakamlığı toplantı salonunda bir araya geldi.Muhtarlarla bir araya gelen Vali Yaşar Karadeniz, muhtarların yapmış olduğu görevin önemine değinerek “Kamu kurum ve kuruluşlarının vatandaşlarımızla irtibatında muhtarlarımız çok önemli bir rol üstleniyor.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, hayırlı olsun ziyaretleri kapsamında Salihli, Akhisar, Gördes, Şehzadeler ve Yunusemre İlçelerinde görev yapan bazı mahalle muhtarları ile Şehzadeler Kaymakamlığı toplantı salonunda bir araya geldi.
Muhtarlarla bir araya gelen Vali Yaşar Karadeniz, muhtarların yapmış olduğu görevin önemine değinerek “Kamu kurum ve kuruluşlarının vatandaşlarımızla irtibatında muhtarlarımız çok önemli bir rol üstleniyor. Türk tarihinde uç beyi kavramı vardır, sizler aslında devletimizin uç beyisiniz. Devletin en ücra köşeye kadar uzanan eli sizlersiniz, hepsinden de önemlisi kendi yaşadığınız yerde ve memleketinizde yöneticilik yapmak gibi bir zorluğu da yaşıyorsunuz. Çünkü herhangi bir sorunda vatandaşlarımız ilk olarak size geliyor. Mahallelerinizde de sizleri ziyaret etmeye, ihtiyaç ve taleplerinizi imkânlar doğrultusunda yerine getirmeye çalışacağız” dedi.
Vali Karadeniz’in konuşmasının ardından söz alan muhtarlar, hayırlı olsun dileklerini ileterek, mahallelerinin ihtiyaç ve taleplerini Vali Karadeniz’e iletti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER İşet 'Influencer'ların gerçek yüzü! İşet 'Influencer'ların gerçek yüzü!
Deprem anında böyle görüntülendilerDeprem anında böyle görüntülendiler
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bursa'da tır ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı

Bursa'da tır ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı

BUÜ Diş Hekimliği Fakültesi ilk öğrencilerini bekliyor

BUÜ Diş Hekimliği Fakültesi ilk öğrencilerini bekliyor

Araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Türk kara sularına geri itilen 56 sığınmacı kurtarıldı

Türk kara sularına geri itilen 56 sığınmacı kurtarıldı

Başkan Sadıkoğlu’ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a TMO teşekkürü

Başkan Sadıkoğlu’ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a TMO teşekkürü

Otomobil bariyere çarptı: 2 yaralı

Otomobil bariyere çarptı: 2 yaralı

Manisa Namaz Vakitleri 28 Temmuz Salı

İmsak
04:22
Sabah
06:02
Öğle
13:22
İkindi
17:13
Akşam
20:32
Yatsı
22:05

Manisa Nöbetçi Eczaneler28 Temmuz Salı

Bahar Eczanesi
Merkez
Çınarlı Eczanesi
Merkez
Yeni Hastane Eczanesi
Merkez
Eren Eczanesi
Turgutlu
Kırdar Eczanesi
Turgutlu
Başyiğit Eczanesi
Akhisar
Hürriyet Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Soma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Bekir Çakmak getirildi

Soma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Bekir Çakmak getirildi

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Pazarda bulduğu para ve altın dolu cüzdanı sahibine teslim etti

Pazarda bulduğu para ve altın dolu cüzdanı sahibine teslim etti

Soma’da çalışmalar hızla devam ediyor

Soma’da çalışmalar hızla devam ediyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.