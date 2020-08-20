Vali Karadeniz Salihli’de korona virüs çalışmalarını değerlendirdi

Manisa’nın Salihli ilçesinde korona virüs salgınıyla mücadele çalışmaları kapsamında düzenlenen toplantıya başkanlık eden Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, pazar yerleri ve düğünlerin salgınla mücadele konusunda sıkıntı oluşturduğunu belirterek vatandaşların maske, sosyal mesafe ve hijyen konularına dikkat etmeleri gerektiğini söyledi.

Korona virüs salgınıyla mücadelede mevcut çalışmalar ile denetimlerin görüşülmesi ve durum değerlendirmesi yapmak amacıyla Salihli İlçesi Covid-19 Çalışma Toplantısı, Vali Karadeniz Başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Vali Karadeniz, Covid-19 vaka sayılarındaki artışın önüne geçebilmek için alınan tedbir ve yasaklara uyularak kontrollü bir şekilde sosyal hayata devam edilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Okulların açılacağı 21 Eylül tarihine kadar vaka sayılarını en aza indirmemiz gerekiyor. Özellikle topluluk oluşturacak alanlardan kaçınmak ve bu konuda gerekli tedbirleri almak şart” dedi.

Pazar yerleri ve düğünlerin şu an en sıkıntı oluşturan yerler olduğuna da dikkat çeken Vali Karadeniz, vatandaşların maske takmaları, sosyal mesafeye uymaları ve hijyene dikkat etmelerinin önemine değindi.

Toplantıda İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, Salihli genelinde yapılan çalışmalar ve mevcut durum hakkında katılımcılara bilgi verdi. Toplantı, Salihli İlçesinde Covid-19 kapsamında alınan tedbir ve denetimlere ilişkin konuların görüşülmesi ve alınması gereken ek tedbirler konusunda görüş alışverişinde bulunulması ile sona erdi.

Salihli Öğretmenevi toplantı salonunda Vali Yaşar Karadeniz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya; Vali Yardımcısı H. Volkan Köksal, Salihli Kaymakamı V. Ali Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda ve yetkililer katıldı.

