YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Vali Karadeniz Salihli’de korona virüs çalışmalarını değerlendirdi

Vali Karadeniz Salihli’de korona virüs çalışmalarını değerlendirdi

MANİSA HABERLERİ  | 20.08.2020 16:33 | Son Güncelleme

Manisa’nın Salihli ilçesinde korona virüs salgınıyla mücadele çalışmaları kapsamında düzenlenen toplantıya başkanlık eden Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, pazar yerleri ve düğünlerin salgınla mücadele konusunda sıkıntı oluşturduğunu belirterek vatandaşların maske, sosyal mesafe ve hijyen konularına dikkat etmeleri gerektiğini söyledi.Korona virüs salgınıyla mücadelede mevcut çalışmalar ile denetimlerin görüşülmesi ve durum değerlendirmesi yapmak amacıyla Salihli İlçesi Covid-19 Çalışma Toplantısı, Vali Karadeniz Başkanlığında gerçekleştirildi.

Manisa’nın Salihli ilçesinde korona virüs salgınıyla mücadele çalışmaları kapsamında düzenlenen toplantıya başkanlık eden Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, pazar yerleri ve düğünlerin salgınla mücadele konusunda sıkıntı oluşturduğunu belirterek vatandaşların maske, sosyal mesafe ve hijyen konularına dikkat etmeleri gerektiğini söyledi.
Korona virüs salgınıyla mücadelede mevcut çalışmalar ile denetimlerin görüşülmesi ve durum değerlendirmesi yapmak amacıyla Salihli İlçesi Covid-19 Çalışma Toplantısı, Vali Karadeniz Başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Vali Karadeniz, Covid-19 vaka sayılarındaki artışın önüne geçebilmek için alınan tedbir ve yasaklara uyularak kontrollü bir şekilde sosyal hayata devam edilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Okulların açılacağı 21 Eylül tarihine kadar vaka sayılarını en aza indirmemiz gerekiyor. Özellikle topluluk oluşturacak alanlardan kaçınmak ve bu konuda gerekli tedbirleri almak şart” dedi.
Pazar yerleri ve düğünlerin şu an en sıkıntı oluşturan yerler olduğuna da dikkat çeken Vali Karadeniz, vatandaşların maske takmaları, sosyal mesafeye uymaları ve hijyene dikkat etmelerinin önemine değindi.
Toplantıda İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, Salihli genelinde yapılan çalışmalar ve mevcut durum hakkında katılımcılara bilgi verdi. Toplantı, Salihli İlçesinde Covid-19 kapsamında alınan tedbir ve denetimlere ilişkin konuların görüşülmesi ve alınması gereken ek tedbirler konusunda görüş alışverişinde bulunulması ile sona erdi.
Salihli Öğretmenevi toplantı salonunda Vali Yaşar Karadeniz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya; Vali Yardımcısı H. Volkan Köksal, Salihli Kaymakamı V. Ali Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda ve yetkililer katıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Deprem anında böyle görüntülendilerDeprem anında böyle görüntülendiler
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler

Manisa Namaz Vakitleri 20 Ağustos Perşembe

İmsak
04:52
Sabah
06:22
Öğle
13:19
İkindi
17:03
Akşam
20:05
Yatsı
21:29

Manisa Nöbetçi Eczaneler20 Ağustos Perşembe

Manisa Sağlık Eczanesi
Merkez
Oksijen Eczanesi
Merkez
Vitamin Eczanesi
Merkez
Baran Eczanesi
Turgutlu
Uzun Eczanesi
Turgutlu
Hekimoğlu Eczanesi
Akhisar
Nezih Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Elinden düşürdüğü tüfek ağır yaraladı
Elinden düşürdüğü tüfek ağır yaraladı
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Adnan Menderes Caddesinde sona gelindi
Adnan Menderes Caddesinde sona gelindi
Deprem anında böyle görüntülendiler
Deprem anında böyle görüntülendiler
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.