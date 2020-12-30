YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Vali Karadeniz’den ‘Kısıtlamalara uyun’ çağrısı

Vali Karadeniz’den ‘Kısıtlamalara uyun’ çağrısı

MANİSA HABERLERİ  | 30.12.2020 11:53 | Son Güncelleme

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz yılbaşı nedeniyle 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşların tedbir ve kısıtlamalara riayet etmelerini ve yılbaşını çekirdek aileleriyle birlikte evlerinde geçirmesini istedi.Manisa Valisi Yaşar Karadeniz 2021 yılı için yayımladığı mesajında, “Hayata dair acı ve tatlı olayları, sevinçleri ve hüzünleri ile bir yılı daha geride bırakıp yeni bir yıla, yeni umutlarla girmenin heyecanını yaşamaktayız.

Vali Karadeniz’den ‘Kısıtlamalara uyun’ çağrısı

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz yılbaşı nedeniyle 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşların tedbir ve kısıtlamalara riayet etmelerini ve yılbaşını çekirdek aileleriyle birlikte evlerinde geçirmesini istedi.
Manisa Valisi Yaşar Karadeniz 2021 yılı için yayımladığı mesajında, “Hayata dair acı ve tatlı olayları, sevinçleri ve hüzünleri ile bir yılı daha geride bırakıp yeni bir yıla, yeni umutlarla girmenin heyecanını yaşamaktayız. 2020 yılını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de Covid-19 salgını ile mücadele ederek geçirdik. Daha güzel ve daha sağlıklı günlerde buluşmak üzere, salgınla mücadele kapsamında 2021 yılını evlerimizde çekirdek ailemizle birlikte karşılamaya, tedbir ve kısıtlamalara riayet etmeye özen göstermeliyiz.” dedi.
2021 yılında Manisa’nın her alanda gelişmesi, kalkınması ve daha yaşanılabilir bir kent haline gelmesi için gerçekleştirdikleri çalışmaların artarak devam edeceğini vurgulayan Vali Karadeniz şunları söyledi: “Tüm yerel yönetimlerimizle, kamu kurum ve kuruluşlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla işbirliği içerisinde yeni hedeflere ulaşmak, ilimize yeni projeler ve yatırımlar kazandırmak amacıyla çalışacağız. Sahip olduğumuz bu güzel ülkenin güçlü ve aydınlık bir geleceğe kavuşması için birey olarak sorumluluklarımızın bilinci içerisinde yeni yılı kutluyor; 2021 yılının ülkemize, milletimize, çalışma arkadaşlarıma ve kıymetli Manisalı hemşerilerime sağlık, huzur, mutluluk ve iyilikler getirmesini temenni ediyorum.”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kim Milyoner Olmak İster'de gülümseten anlar! Kenan İmirzalıoğlu bile kendini tutamadı Kim Milyoner Olmak İster'de gülümseten anlar! Kenan İmirzalıoğlu bile kendini tutamadı
Dev lahanayı görenler inanamadıDev lahanayı görenler inanamadı

Manisa Namaz Vakitleri 30 Aralık Çarşamba

İmsak
06:52
Sabah
08:21
Öğle
13:18
İkindi
15:44
Akşam
18:05
Yatsı
19:28

Manisa Nöbetçi Eczaneler30 Aralık Çarşamba

Dilşen Eczanesi
Merkez
Melek Eczanesi
Merkez
Şengül Eczanesi
Merkez
Vitamin Eczanesi
Merkez
Onur Şen Eczanesi
Turgutlu
Yılmaz Eczanesi
Turgutlu
Evim Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.