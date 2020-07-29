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Vali Kocabıyık mevsimlik tarım işçilerini ziyaret etti

UŞAK HABERLERİ  | 29.07.2020 17:18 | Son Güncelleme

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Koyunbeyli köyünde çalışan mevsimlik tarım işçilerini ziyaret etti.

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Koyunbeyli köyünde çalışan mevsimlik tarım işçilerini ziyaret etti. Ebeveynleri tarlada çalışırken, çocuklarına okumaları için kitap hediye etti.
Uşak’ta Vali Funda Kocabıyık, Koyunbeyli köyünde bulunan tarım işçilerini ziyaret etti. Vali Funda Kocabıyık’a Vali Yardımcısı Muammer Balcı, Banaz Kaymakamı ve Uşak İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Oğuz Alp Çağlar, İl Tarım ve Orman Müdürü Ertan Keleş, Milli Eğitim Müdür Vekili Yaşar Akyay eşlik etti. Tarım işçileriyle dertleri ve sıkıntılarını dinleyerek sohbet etti. Mevsimlik tarım işçilerinin ortalama olarak 6 ay Uşak’ta kaldıklarını ifade eden Vali Kocabıyık, ““Anneleri babaları tarlada çalışırken çocuklarımızın yaz tatilinde okumaları için onlara kitap hediye ettim. Çocuklarımızın parıldayan gözlerindeki umut ve sevgi beni çok heyecanlandırdı. Yazın kavurucu sıcağında tarımsal faaliyetlerin aksamaması için çalışan ve emek harcayan her insanımız, bizim için çok değerli” dedi.
Mevsimlik tarım işçileri için yaşam koşullarını kolaylaştırmak için çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Kocabıyık, “Önümüzdeki yıl mevsimlik tarım işçileri belirli köylere konteynerler yerleştireceğiz. Onlar fedakârca çalışırken biz de onlar için daha iyi yaşam koşulları oluşturmaya uğraşıyoruz. Ülkemizin verimli topraklarında tarım ve hayvancılığı geliştirmek ve daha fazla üretmek için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Çünkü büyük ve güçlü Türkiye için daha fazla çalışmak, daha fazla üretmek zorundayız” ifadelerini kullandı.

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