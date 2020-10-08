YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Vali Köşger’den 9 saatlik Aliağa turu

Vali Köşger’den 9 saatlik Aliağa turu

İZMİR HABERLERİ  | 08.10.2020 12:59 | Son Güncelleme

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, ilçe turları kapsamında Aliağa ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, ilçe turları kapsamında Aliağa ilçesinde ziyaretlerde bulundu. Vali Köger’in Aliağa temasları 9 saat sürdü.
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, ilçe ziyaretleri kapsamında Aliağa ilçesinde ziyaretlerde bulundu. Sabah saatlerinde kente gelen Vali Köşger, Aliağa Kaymakamlığı önünde ilçe protokolü tarafından karşılandı. Vali Köşger, Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Rıfkı Kulaksız ve Aliağa İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Balıkçıoğlu ile birlikte bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Vali Köger’in ilçedeki temasları 9 saat sürdü.

Kaymakamlık ve belediye ziyareti
Kentteki ilk ziyaretini Aliağa Kaymakamlığına gerçekleştiren İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman’dan brifing aldı. Yaklaşık 2 saat süren kaymakamlık programının ardından Aliağa Belediyesini ziyaret eden Vali Köşger’e Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa’nın tarihi, doğal, gastronomik, turizm ve kültürel zenginlikleri ile kentte gerçekleştirilmesi planlanan projeler ve çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulundu. Başkan Acar, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger’in ziyaretlerinden ötürü memnuniyetleri dile getirerek günün anısına özel üretilen Zafer Miğferi hediye etti. Ayrıca “Aliağa Kent Kitaplığı” adı altında yayımladığı kitap setini ve Aliağa’nın yöresel ürünlerini hediye etti. Vali Köşger, başkanlık makamındaki görüşmenin ardından mavi bayraklı Ağapark Plaj ve Sosyal Yaşam Alanı ile Aliağa Polis Kampında incelemelerde bulundu.

ALOSBİ ziyareti
Vali Köşger, ardından Aliağa Organize Sanayi Bölgesi (ALOSBİ) ziyaret ederek ALOSBİ Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tezcan’dan organize sanayi bölgesi hakkında bilgi alıp bölgede faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarında incelemelerde bulundu. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Türkiye’nin tek gemi söküm bölgesi olan ve Aliağa’da lisanslı 22 işletme ile faaliyetlerini sürdüren Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği ve gemi söküm tesislerini ziyaret ederek Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği Başkanı Kamil Önal ve yönetim kurulu üyelerinden bilgi aldı.

Temaslarını sürdürdü
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger kentteki programı kapsamında 2018 yılında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan devlet petrol şirketin tesislerini de ziyaret etti. Vali Köşger’in kentteki son durağı ise Nemport Liman İşletmeleri oldu. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ve beraberindeki heyet 2010 yılında faaliyete geçen ve 2019 yılı itibariyle 430.014 TEU’s ile en yüksek elleçleme hacmine ulaşan, Ege Bölgesinin ilk özel konteyner limanı hakkında yetkililerden bilgi aldı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, akşam saatlerine kadar süren 9 saatlik ziyaretin ardından kentten ayrıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Savaşın ortasında araçları bırakıp kaçtılar! Savaşın ortasında araçları bırakıp kaçtılar!
Alanyaspor, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 28. Türk takımıAlanyaspor, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 28. Türk takımı
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler

İzmir Namaz Vakitleri 8 Ekim Perşembe

İmsak
05:46
Sabah
07:07
Öğle
13:04
İkindi
16:17
Akşam
18:51
Yatsı
20:07

İzmir Nöbetçi Eczaneler 8 Ekim Perşembe

Martım Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Evin Eczanesi
Balcova
Türkan Eczanesi
Balcova
Çapuk Eczanesi
Bayindir
Sıla Eczanesi
Bayrakli
Şehir Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Göztepe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Göztepe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Göztepe, Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Göztepe, Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Agora’da Bir Tarih Uyanıyor
Agora’da Bir Tarih Uyanıyor
Engelli kıza lezbiyen tacizi
Engelli kıza lezbiyen tacizi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.