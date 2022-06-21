Vali Köşger'den, babasının sınıfına kadar sırtında taşıdığı Sema'ya tekerlekli sandalye

İZMİR (AA) - İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, yürüme güçlüğü çeken ve babasının sınıfına kadar sırtında taşıdığı haberleriyle gündeme gelen 14 yaşındaki engelli Sema Durna'ya tekerlekli sandalye hediye etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Köşger, Sema ve ailesini makamında ağırladı.

Sema'ya tekerlekli sandalyesini takdim eden ve öğrenciyle yakından ilgilenen Köşger, Durna ailesiyle sohbet etti.

Ailenin herhangi bir ihtiyacı olması halinde her zaman yanlarında olduklarını vurgulayan Köşger, Sema'ya da "Seninle tanıştığıma çok memnun oldum. Sen ne istiyorsan yaparız, devlet senin arkanda." dedi.

Anne Şükriye Durna da hayatlarını kızlarına adadıklarını belirterek, Vali Köşger'e teşekkür etti.

Açıklamada ayrıca, Köşger'in "Milli İrade Ortaokulu'nda eğitim alan Sema yavrumuz ve değerli ailesi misafirimiz oldu. Tekerlekli sandalyesini takdim ettiğimiz Sema, okuluna artık daha rahat gidip gelecek. Üstün fedakarlıkla evlat yetiştiren Turgut Bey ve Şükriye Hanım gibi ebeveynler var olsun." ifadelerine yer verildi.



