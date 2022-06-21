YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Vali Köşger'den, babasının sınıfına kadar sırtında taşıdığı Sema'ya tekerlekli sandalye

Vali Köşger'den, babasının sınıfına kadar sırtında taşıdığı Sema'ya tekerlekli sandalye

21.06.2022 19:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vali Köşger'den, babasının sınıfına kadar sırtında taşıdığı Sema'ya tekerlekli sandalye

Vali Köşger'den, babasının sınıfına kadar sırtında taşıdığı Sema'ya tekerlekli sandalye

İZMİR (AA) - İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, yürüme güçlüğü çeken ve babasının sınıfına kadar sırtında taşıdığı haberleriyle gündeme gelen 14 yaşındaki engelli Sema Durna'ya tekerlekli sandalye hediye etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Köşger, Sema ve ailesini makamında ağırladı.

Sema'ya tekerlekli sandalyesini takdim eden ve öğrenciyle yakından ilgilenen Köşger, Durna ailesiyle sohbet etti.

Ailenin herhangi bir ihtiyacı olması halinde her zaman yanlarında olduklarını vurgulayan Köşger, Sema'ya da "Seninle tanıştığıma çok memnun oldum. Sen ne istiyorsan yaparız, devlet senin arkanda." dedi.

Anne Şükriye Durna da hayatlarını kızlarına adadıklarını belirterek, Vali Köşger'e teşekkür etti.

Açıklamada ayrıca, Köşger'in "Milli İrade Ortaokulu'nda eğitim alan Sema yavrumuz ve değerli ailesi misafirimiz oldu. Tekerlekli sandalyesini takdim ettiğimiz Sema, okuluna artık daha rahat gidip gelecek. Üstün fedakarlıkla evlat yetiştiren Turgut Bey ve Şükriye Hanım gibi ebeveynler var olsun." ifadelerine yer verildi.

Vali Köşger'den, babasının sınıfına kadar sırtında taşıdığı Sema'ya tekerlekli sandalye

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İzmir'de "Ege Sahil Güvenlik 40. Yıl Yelken Yarışları" başladıİzmir'de "Ege Sahil Güvenlik 40. Yıl Yelken Yarışları" başladı
Bursa'da trafik kazasında ölen baba ve iki oğlu defnedildiBursa'da trafik kazasında ölen baba ve iki oğlu defnedildi
Demirci Akıncıları Oryantiring 5. Kademe İl Şampiyonası başladıDemirci Akıncıları Oryantiring 5. Kademe İl Şampiyonası başladı

İzmir Namaz Vakitleri 21 Haziran Salı

İmsak
03:50
Sabah
05:41
Öğle
13:18
İkindi
17:12
Akşam
20:46
Yatsı
22:28

İzmir Nöbetçi Eczaneler21 Haziran Salı

Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Cansu Eczanesi
Aliaga
Yeni Barış Eczanesi
Balcova
Yeni Umut Eczanesi
Balcova
Okur Eczanesi
Bayindir
Çakıroğlu Eczanesi
Bayrakli
Kendirci Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bir oturuşta yarısını yiyen var... Uzmanlardan karpuz uyarısı

Bir oturuşta yarısını yiyen var... Uzmanlardan karpuz uyarısı

Anne ve kızı 5 dakikalık videoyla servet kazandılar

Anne ve kızı 5 dakikalık videoyla servet kazandılar

Arabayla uzun yolculuğa çıkarken mutlaka yanınıza almanız gereken ürünler

Arabayla uzun yolculuğa çıkarken mutlaka yanınıza almanız gereken ürünler

''Bana servet avcısı, ona sübyancı diyorlar. Umursamıyoruz''

''Bana servet avcısı, ona sübyancı diyorlar. Umursamıyoruz''

Seks bebeklerinin playboyu! ''Ruhunuzu insanlar doyuramaz'' dedi

Seks bebeklerinin playboyu! ''Ruhunuzu insanlar doyuramaz'' dedi

Mutfakta her şeyi pişirebileceğiniz midi fırın tavsiyeleri

Mutfakta her şeyi pişirebileceğiniz midi fırın tavsiyeleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.