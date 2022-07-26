Vali kürek çekerek gençleri spora yönlendiriyor

ORHAN PEHLÜL - Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, hobi olarak başladığı kürek sporuyla gençleri spora teşvik ediyor.

Özellikle hafta sonlarındaki boş zamanlarını Atatürk Barajı'nda yer alan Gazihan Dede Mesire Alanında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce kurulan su sporları tesisinde kürek çekerek değerlendiren Vali Çuhadar, AA muhabirine, milli kürekçilerin Gölbaşı ilçesinde güç geliştirme kampına geldiklerinde, ilk kez kürek sporuyla tanıştığını söyledi.

O günden itibaren büyük keyif aldığı bu sporla daha fazla vakit geçirmeye çalıştığını anlatan Çuhadar, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 2 yıl önce Valiler Kararnamesi ile Adıyaman'a atandım. O günden itibaren Adıyaman'ın gelişimi için emek harcıyorum. Bu yaza kadar henüz kürek sporunu keşfetmemiştik. Bu yıl Kürek Milli Takım'da gençlerimiz Adıyaman'a bir kamp için gelmişti, orada ilk tecrübemizi yaşadık. Çok keyifli olduğunu hissettim, günün ve haftanın stresini atmak için hafta sonları bir iki antrenman yapmak suretiyle bu doğa harikası yerde günün stresini atıyoruz, spor yapıyoruz. Böylelikle hem de gençlerimizi bu spora yönlendiriyoruz. Ben, Adıyaman çevresinde kürek sporu için çok büyük bir potansiyel olduğunu düşünüyorum."

Su sporlarına uygun kentin bu anlamda Türkiye'de sayılı yerlerden biri olabileceğini anlatan Çuahadar, "Kızılin Vadisi, Gölbaşı Tabiat Gölü ve Gazihan Dede Mesire Alanı'nda kurulan su sporları merkezi, bu iş için ideal alanlar. Gerek milli takımımız gerek diğer spor takımları burada antrenman yapabilirler. Bu anlamda her geçen gün daha fazla bu sporcularımızı ağırlıyoruz. İnşallah bu tesislerimizi yurt dışına da açacağız. Önümüzdeki süreçte Adıyaman'ı su sporlarında Türkiye'nin sayılı yerlerden birisi haline getirmek istiyoruz." dedi.

Hafta sonları genelde kürek çekerek zaman geçirdiğini belirten Vali Çuhadar, "Haftada bir veya iki defa gelip burada kürek çekebiliyoruz. Gerçekten güzel bir spor. Günün, haftanın yoğunluğunu, yorgunluğunu alıp başka bir dünyaya götürüyor sizi. Herkese tavsiye ederim." diye konuştu.

- Gençler de örnek alıyor

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş ise gençlerin Vali Çuhadar'ı örnek aldığını söyledi.

Vali Çuhadar'ın gençlerle birlikte kürek çektiğini belirten Keleş, "Valimizin kürek sporunu icra etmesi ve antrenmanlara katılması gençler, sporcular ve ildeki herkesin dikkatini çekiyor. Herkes bu spora daha fazla merak sarmaya başladı. Bu katkı ve desteklerinden dolayı valimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kürek sporunun son derece özel bir spor olduğunu anlatan Keleş, "Kürek sporu performansa dayalı keyif, heyecan verici ve özel vakit geçirilebilecek bir alan bu anlamda ilimizde son derece profesyonel bir tesise sahip olmamız ilginin daha da çok artmasına neden oluyor." dedi.

