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Vali Mahmut Çuhadar, boğulma olaylarına karşı uyardı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 28.06.2020 12:16 | Son Güncelleme

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, sıcaklıkların başlamasıyla birlikte son günlerde Adıyaman’da, yaşanan boğulma olaylarına karşı uyardı.Boğulma olaylarına karşı uyarılarda bulunan Vali Mahmut Çuhadar, “Yazları sıcak geçen ilimizde, özellikle çocukların ve gençlerin tehlikeli olmasına rağmen baraj ve göletlere serinleme amaçlı girildikleri görülmektedir.

Vali Mahmut Çuhadar, boğulma olaylarına karşı uyardı

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, sıcaklıkların başlamasıyla birlikte son günlerde Adıyaman’da, yaşanan boğulma olaylarına karşı uyardı.
Boğulma olaylarına karşı uyarılarda bulunan Vali Mahmut Çuhadar, “Yazları sıcak geçen ilimizde, özellikle çocukların ve gençlerin tehlikeli olmasına rağmen baraj ve göletlere serinleme amaçlı girildikleri görülmektedir. Dün Kahta ilçemizde bir gencimiz, bugün de Çelikhan ilçemizde iki gencimiz serinlemek maksadıyla girdikleri Baraj göletinde maalesef boğularak hayatını kaybetmiştir. Ülkemizin geleceğinin teminatı olan çocuk ve gençlerimizin bu şekilde kaybı hepimizi derinden üzmektedir. Genç kardeşlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Bu tür üzücü ve acı olayların bir daha yaşanmaması için vatandaşlarımızın konuya gerekli hassasiyeti göstermeleri ve çocuklarını bu konuda uyarmaları büyük önem arz etmektedir. Sıcaklıkların artış gösterdiği Adıyaman’da boğulma vakalarının önüne geçilebilmesi ve insanlarımızın başka acılara gark olmaması için baraj, gölet ve sulama kanallarında boğulma olaylarının bir daha yaşanmaması bakımından vatandaşlarımızın konuya gerekli hassasiyeti göstermeleri ve uyarılara mutlak surette uymaları önemle rica olunur” diye konuştu.

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