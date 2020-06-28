Vali Makas, Refahiye ve Kemah’ta kamu yatırımlarını inceledi

Erzincan Valisi Mehmet Makas, Refahiye ve Kemah ilçelerinde incelemelerde bulunarak kamu yatırımları yerinde denetledi.

Hafta sonunu ilçe ziyaretlerine ayıran Vali Makas, Refahiye’de yapımı devam eden Jandarma Tabur Komutanlığı ve diğer kamu yatırımlarını yerinde inceledi. Güvenlik güçleriyle biraraya gelen ve ilgili kurumların yetkililerinden brifing alan Vali Mehmet Makas, yatırımlarda emeği geçenlere teşekkür etti.

İlçelerdeki gezisinde manevi yerleri de ziyaret edip dua okuyan Vali Makas, vatandaşların yoğun sevgi seliyle karşılandı.

Yaşlısından gencine, çocuklara selam verip hatırlarını soran Vali Makas, “Melik Gazinin izinde, milletimizin emrindeyiz. Can Erzincan’ımızın güzel insanlarının her şeyin en güzeline layık olduğu bilinci ve makamların gerçek sahibi olan milletimizin daha kaliteli yaşaması şiarıyla sahadayız. Hemhal olup, dua alabilirsek ne mutlu bize” dedi.

