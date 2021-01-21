Vali Masatlı: “Devletimiz daima şehit ailelerinin, kimsesizlerin, engellilerin ve yaşlılarımızın yanında olacaktır”

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, eşi Esra Masatlı ile birlikte şehit aileleri, engelli ve yaşlı vatandaşları ziyaret etti.

Vatandaşlar ve yakınlarıyla ilgilenerek sohbet eden Vali Masatlı, “Devletimiz ülkemizin bekası için canlarını feda eden aziz şehitlerimizin emanetleri olan ailelerinin, kimsesizlerin, öksüz, yetim, engelli, yaşlı ve hasta bireylerimizin daima yanında olacaktır” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde dezavantajlı gruplara yönelik çalışmalarla ilklere imza atıldığına değinen Masatlı, “Yaşlı bakım aylığından, koruyucu aile programına, engellilerimizin kamuda yoğun şekilde istihdamından, şiddet mağduru kadınlarımıza yönelik çalışmalara kadar çeşitli projelerle devletin sıcak yardım eline ihtiyaç duyan herkese kucak açılmıştır. Bizde bu doğrultuda ilimizdeki yaşlılarımızın, engellilerin, kimsesiz yavrularımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Bunu en temel görevimiz olarak görmekteyim. Bu vesileyle İlimizdeki, ülkemizdeki ve tüm mazlum coğrafyalardaki kimsesizlere sahip çıkarak onların haklarını savunan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve bu çalışmalarda emeği geçen bakanlarımıza Amasyalılar adına şükranlarımızı sunuyorum” diye konuştu.

Ailelerin ihtiyaç ve taleplerinin de dinlendiği ziyaretlere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kurt da katıldı.

