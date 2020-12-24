YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Amasya
  4. Vali Masatlı: “İşbirliğini artırmamız üniversitemizin ve sanayimizin gelişmesinde etkili olacak”

Vali Masatlı: “İşbirliğini artırmamız üniversitemizin ve sanayimizin gelişmesinde etkili olacak”

AMASYA HABERLERİ  | 24.12.2020 17:39 | Son Güncelleme

Amasya’da Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği (KÜSİ) toplantısı, Vali Mustafa Masatlı’nın başkanlığında gerçekleştirildi.Üniversitelerin yaptığı çalışmaların iş hayatına entegrasyonunu sağlamak için oluşturulan ‘Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği’ oluşumunun akademik eğitim gören gençlerin iş hayatını öğrenmeleri ve tecrübe kazanmaları açısından önem taşıdığını belirten Vali Masatlı, “Bu işbirliğinin başlamasıyla üniversitelerin sanayi ve ticaret hayatımıza sağladığı katkılar oldukça artmıştır.

Vali Masatlı: “İşbirliğini artırmamız üniversitemizin ve sanayimizin gelişmesinde etkili olacak”

Amasya’da Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği (KÜSİ) toplantısı, Vali Mustafa Masatlı’nın başkanlığında gerçekleştirildi.
Üniversitelerin yaptığı çalışmaların iş hayatına entegrasyonunu sağlamak için oluşturulan ‘Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği’ oluşumunun akademik eğitim gören gençlerin iş hayatını öğrenmeleri ve tecrübe kazanmaları açısından önem taşıdığını belirten Vali Masatlı, “Bu işbirliğinin başlamasıyla üniversitelerin sanayi ve ticaret hayatımıza sağladığı katkılar oldukça artmıştır. İlimizde de bu işbirliğinin olumlu sonuçlarını birçok sanayi kuruluşunda gözlemlemekteyiz” dedi.
Çalışmaların artarak devam etmesinin Amasya ekonomisine ve istihdamına büyük katkısının olacağına değinen Masatlı, “Buradan beklentimiz daha çok üretim, daha fazla inovasyon ve çeşitli teknolojilerin geliştirilmesidir. Sayın Cumhurbaşkanımız da sürekli bu doğrultuda mesajlar vermekte ve üretim sanayinin geliştirmesinin önemine vurgu yapmaktadır. Özellikle dünyayı etkisi altına alan salgın sürecinde sanayi üretimimizi durdurmamamız ve bazı sektörlerde daha da arttırmamız ekonomimiz ayakta tutan unsur olmuştur. Amasya ölçeğinde yaptığımız bu işbirliğini artırmamız hem üniversitemizin hem de sanayi kuruluşlarımızın gelişmesinde etkili olacaktır” diye konuştu.
Toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Şahin, Amasya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Kürkçü ve diğer yetkililerin de yer aldığı toplantıda faaliyetlere ilişkin sunum yapıldı.

Vali Masatlı: “İşbirliğini artırmamız üniversitemizin ve sanayimizin gelişmesinde etkili olacak”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bazı işler hiç kolay değil! Fil dışkısı veterinerin yüzünde patladı Bazı işler hiç kolay değil! Fil dışkısı veterinerin yüzünde patladı
Elazığlı depremzede çocuklara yüzlerce oyuncak ve mektupElazığlı depremzede çocuklara yüzlerce oyuncak ve mektup

Amasya Namaz Vakitleri 24 Aralık Perşembe

İmsak
06:20
Sabah
07:51
Öğle
12:41
İkindi
15:01
Akşam
17:21
Yatsı
18:47

Amasya Nöbetçi Eczaneler24 Aralık Perşembe

Güngör Eczanesi
Merkez
Özlü Eczanesi
Merkez
Evren Eczanesi
Goynucek
Mutlu Eczanesi
Gumushacikoy
Aktan Eczanesi
Merzifon
Balcı Eczanesi
Suluova
Aydınlar Eczanesi
Tasova
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.