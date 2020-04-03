Vali Nayir, Kaymakamlar ile videokonferans toplantısı gerçekleştirdi

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, korona virüs salgın konusunda yapılan çalışmaların ele aldığı toplantıda Kaymakamlara video konferans yöntemiyle seslendi.

Vali Yardımcıları Mehmet Fatih Çiçekli ve Abdul Rauf Ulusoy’un da hazır bulunduğu toplantıda ilçelerde bugüne kadar yapılan çalışmalar ve son durum hakkında Kaymakamlardan bilgiler alan Vali Ahmet Hamdi Nayir, salgının yayılmasını önlenmek açısından alınan kararların uygulanmasının ve denetlenmesinin çok büyük bir öneme sahip olduğunu belirtti.

İlçelerdeki Vefa Sosyal Destek Gruplarının çalışmaları, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının etkin olması konusunda yapılacaklar ile vatandaşlarımızın hafta içi olduğu gibi hafta sonu da evde kalmalarının öneminin vurgulandığı toplantının sonunda Vali Ahmet Hamdi Nayir, tüm ilçe Kaymakamlarına bugüne kadarki çalışmalarından dolayı teşekkür ederek görevlerinde başarılar diledi.

