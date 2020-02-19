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Vali Oktay Çağatay, JÖH Taburunu ziyaret etti

BİTLİS HABERLERİ  | 19.02.2020 08:55 | Son Güncelleme

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey ve Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan ile birlikte Tatvan ilçesindeki Jandarma Komando Özel Harekât Tabur Komutanlığını ziyaret etti.JÖH Tabur Komutanı Binbaşı Teoman Özsırkıntı tarafından karşılanan Vali Oktay Çağatay, komando birliklerini selamlayarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey ve Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan ile birlikte Tatvan ilçesindeki Jandarma Komando Özel Harekât Tabur Komutanlığını ziyaret etti.
JÖH Tabur Komutanı Binbaşı Teoman Özsırkıntı tarafından karşılanan Vali Oktay Çağatay, komando birliklerini selamlayarak hatıra fotoğrafı çektirdi. Daha sonra bölgede devam eden operasyonlar hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Oktay Çağatay, askerlere çalışmalarında başarılar diledi.
JÖH Tabur Komutanlığının şeref defterini imzalayan Vali Oktay Çağatay, hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra buradan ayrıldı.

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