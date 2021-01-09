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Vali Oktay Çağatay’ın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlama mesajı

09.01.2021 16:36 | Son Güncelleme:
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Vali Oktay Çağatay’ın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlama mesajı

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.Vali Çağatay mesajında, "Kamuoyunu bilgilendirmek adına doğru haber verme, tarafsızlık, objektiflik, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri içerisinde bulunduran önemli bir mesleği icra eden gazeteciler, ilkeli yayıncılık anlayışıyla olayları tarafsız bir şekilde halka aktararak vatandaşın en doğal hakkı olan doğru ve eksiksiz bilgi almalarını sağlayarak milletin vicdanına ses olmaktadırlar" dedi.Gazetecilik mesleğinin, özellikle çok büyük fedakârlık isteyen ve zor şartlarda yapılan bir meslek olduğunu ifade eden Vali Çağatay, "Ulusal basınımızın yanında güzel ilimizde ve bölgemizde yaşanan olaylar ve gelişmelerden bizlerin haberdar olmasını sağlayan, yerel basınımız her koşulda ve her şartta sorumluluk duygusu içinde toplumun haber alma özgürlüğü adına gecelerini gündüzlerine katmak suretiyle, emeklerini ortaya koyarak başarı ile görev yapmaktadırlar.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.
Vali Çağatay mesajında, "Kamuoyunu bilgilendirmek adına doğru haber verme, tarafsızlık, objektiflik, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri içerisinde bulunduran önemli bir mesleği icra eden gazeteciler, ilkeli yayıncılık anlayışıyla olayları tarafsız bir şekilde halka aktararak vatandaşın en doğal hakkı olan doğru ve eksiksiz bilgi almalarını sağlayarak milletin vicdanına ses olmaktadırlar" dedi.
Gazetecilik mesleğinin, özellikle çok büyük fedakârlık isteyen ve zor şartlarda yapılan bir meslek olduğunu ifade eden Vali Çağatay, "Ulusal basınımızın yanında güzel ilimizde ve bölgemizde yaşanan olaylar ve gelişmelerden bizlerin haberdar olmasını sağlayan, yerel basınımız her koşulda ve her şartta sorumluluk duygusu içinde toplumun haber alma özgürlüğü adına gecelerini gündüzlerine katmak suretiyle, emeklerini ortaya koyarak başarı ile görev yapmaktadırlar. Gazetecilik mesleği, özellikle çok büyük fedakârlık isteyen ve zor şartlarda yapılan bir meslektir. Kamuoyunu bilgilendirmek için günün her saatinde haber peşinde koşan gazetecilerimiz zor şartlarda ve sorumluluk duygusu içinde vatandaşları gelişen olaylar hakkında aydınlatmak için büyük bir özveri ile çalışırken önemli bir kamu görevini de icra etmektedirler. Bu açıdan basın çalışanlarımızı takdir etmemek mümkün değildir. Bu duygu ve düşüncelerle, Bitlis Valiliği olarak yürüttüğümüz tüm çalışmalarda büyük desteğini aldığımız basınımıza teşekkürlerimi sunuyor, ilkeli ve objektif bir anlayışla devam edeceğine inandığım çalışmalarında başarılar diliyor, tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi.

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Bitlis Namaz Vakitleri 9 Ocak Cumartesi

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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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Bitlis Nöbetçi Eczaneler 9 Ocak Cumartesi

Merkez Eczanesi
Merkez
Y. Ecz.Eczanesi
Adilcevaz
Atalay Eczanesi
Ahlat
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