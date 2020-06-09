Vali okul inşaatlarını inceledi

Karabük Valisi Fuat Gürel, yapımı devam eden okul inşaatlarını inceledi.

Gürel, yapımı İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından gerçekleştirilen 16 derslikli Anayasa İlkokulu ek derslik binası ile 16 derslikli Şehit Umut Aytekin İmam Hatip Ortaokulu inşaatlarını gezerek İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Nevzat Akbaş ile inşaat yetkililerinden devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Öğrencilerin daha sağlıklı ve modern bir ortamda eğitimlerini sürdürmeleri için eğitim yatırımlarının tüm hızıyla devam ettiğini ifade eden Vali Gürel, "Geleceğimiz olan çocuklarımızın en iyi şartlarda eğitim almalarını istiyoruz. Ülkemizin ve milletimizin geleceğini inşa etme anlayışı ile hareket etmekteyiz. Bu hedef doğrultusunda yaptığımız çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Bir taraftan çocuklarımıza dünyayla rekabet edebilecek kalite ve kapasitede eğitim verirken bir yandan da fiziki alt yapıda eksikliklerimiz varsa onları tamamlamaya çalışıyoruz. İlimizin eğitim alanında fiziki altyapısı iyi. Bu yatırımlarımız ile daha da iyileştirmiş olacağız. İnşallah en kısa sürede bu okullarımızı tamamlayarak öğrencilerimizin daha modern bir ortamda eğitim almalarını sağlamış olacağız" dedi.

