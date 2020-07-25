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Vali Öner, Milli Eğitim yatırımlarını denetledi

ARDAHAN HABERLERİ  | 25.07.2020 10:59 | Son Güncelleme

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki okul, pansiyon, spor salonu ve devam eden inşaatları denetledi.Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut ile birlikte Karagöl Mahallesi, İnönü Mahallesi, Atatürk Mahallesi ve Halilefendi Mahallesinde ki okullar bölgesine giden Vali Öner, bölgede ki okullar, pansiyonlar ve spor salonlarında incelemelerde bulundu.Vali Öner, incelemeleri sırasında gördüğü sorun ve eksikliklerin biran önce giderilerek eğitim-öğretimi aksatmayacak şekilde tamamlanması yönünde Milli Eğitim Müdürü ve okul müdürlerine talimatlarda bulundu.Yapımı devam eden okul ve pansiyon inşaatlarını da denetleyen Vali Öner, inşaatların okullar açılıncaya kadar tamamlanmasını istedi.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki okul, pansiyon, spor salonu ve devam eden inşaatları denetledi.
Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut ile birlikte Karagöl Mahallesi, İnönü Mahallesi, Atatürk Mahallesi ve Halilefendi Mahallesinde ki okullar bölgesine giden Vali Öner, bölgede ki okullar, pansiyonlar ve spor salonlarında incelemelerde bulundu.
Vali Öner, incelemeleri sırasında gördüğü sorun ve eksikliklerin biran önce giderilerek eğitim-öğretimi aksatmayacak şekilde tamamlanması yönünde Milli Eğitim Müdürü ve okul müdürlerine talimatlarda bulundu.
Yapımı devam eden okul ve pansiyon inşaatlarını da denetleyen Vali Öner, inşaatların okullar açılıncaya kadar tamamlanmasını istedi.

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