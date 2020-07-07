Vali Özkan: “Konya’da tedbirlere uyulmaması vaka sayısını artırıyor”

Konya Valisi Vahdettin Özkan, tedbirlere uyulmaması nedeniyle korona virüs (Covid-19) salgınında vaka sayılarının arttığını söyledi.

Konya Valisi Vahdettin Özkan yaptığı açıklamada, Covid-19 salgınına ilişkin değerlendirmede bulundu. Büyük çoğunluğun gösterdiği dikkat ve sabırdan dolayı teşekkür eden Vali Özkan, şehir genelinde yaşanan vaka sayılarındaki artışa dikkat çekti. Kontrollü sosyal hayatın gereklerine tam olarak uyulmadığını kaydeden Vali Özkan, “Cenaze, taziye, nişan, düğün, asker uğurlama, gibi etkinliklerin yanı sıra bazı işyerlerinde çalışma rehberinde belirtilen tedbirlere tam uyulmaması vaka sayılarının artışına neden olmaktadır. 65 yaş üstü vatandaşlara resmi dairelerde ve bankalarda öncelik veya belli saatlerde işlem yapma imkanı tanınması adına gerekli çalışmaları yapacağız. Ayrıca toplu taşıma araçlarına ayaktan yolcu alınmamasını tavsiye ediyoruz” dedi.

"Kural ihlaline gerekli müeyyide uygulanacak"

Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen talimatların dışında hareket edilmesi durumunda ciddi müeyyideler uygulanacağını belirten Özkan, “Asker uğurlama törenlerinde karşılaştığımız manzaraların bir daha yaşanmaması adına gerekli hassasiyetin gösterilmesini arzu ediyoruz. Asker uğurlamalarında vatandaşlarımızın sağlık ve güvenliğini olumsuz etkileyecek davranışlarda bulunanlara ve kuralları ihlal edenlere gerekli müeyyideler kararlılıkla uygulanacak. Nikah ve düğünlerde alınması gereken önlemler başlığı altında düğünlerde uyulması gereken kurallar belirtilmiştir. Vatandaşlarımız ve düğün salonu işletmecilerimizin hazırlanan bu rehbere uygun şekilde hareket etmeleri hayati önem taşımaktadır. Yayınlanan rehbere göre düğünlerin, bulaşma riskini azaltmak amacıyla mümkün olduğunca kısa sürede ve açık havada yapılması gerekmektedir. Düğünlerde karşılama, uğurlama ve takı merasimi sırasında tokalaşılmamasını ve toplu fotoğraf çekimi yapılmaması gerekmektedir. Düğün mekanlarında gelin ve damat hariç halay çekilemeyecek, dans edilemeyecek, gösteri yapılamayacaktır. Köy ya da sokak düğünlerinde yemek verilmesi durumunda ise tek kullanımlık malzemeler kullanılacak” diye konuştu.