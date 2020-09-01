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Vali Özkan pandemi sürecini değerlendirdi

KONYA HABERLERİ  | 01.09.2020 12:30 | Son Güncelleme

Konya Valisi Vahdettin Özkan, İl Sağlık Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen yeni tip korona virüs (Covid-19) değerlendirme toplantısında pandemi süreci, alınan tedbirler ve sağlık hizmetlerini değerlendirdi.İl Sağlık Müdürü Prof.

Vali Özkan pandemi sürecini değerlendirdi

Konya Valisi Vahdettin Özkan, İl Sağlık Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen yeni tip korona virüs (Covid-19) değerlendirme toplantısında pandemi süreci, alınan tedbirler ve sağlık hizmetlerini değerlendirdi.
İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç’un korona virüs salgını ile mücadelede güncel çalışmalara ilişkin sunum yaptığı ve hizmet başkanları, başkan yardımcıları, merkez hastanelerin başhekimleri ile yoğun bakım ve enfeksiyon uzmanları katıldığı toplantıda Konya Valisi Vahdettin Özkan sağlık çalışanlarının önerilerini aldı, alınacak ek tedbirler değerlendirildi. Pandemi eylem planının en önemli bileşenlerinden birisinin güçlü bir sistemin kurularak işletilebilmesi olduğunu ve salgınla ülke olarak topyekûn bir mücadele verildiğini dile getiren Vali Vahdettin Özkan, bu mücadelenin önderliğini sağlık çalışanlarının üstlendiğini de ifade etti. Gelinen aşamada; mücadelede en önemli yükün tedavi ayağında olduğunu belirten Vahdettin Özkan, sağlık sistemi üzerindeki yükü hafifletmek adına diğer sektörlerin koordine edilmesi ve mücadeleye dâhil olmasının önemine değindi ve sağlık dışı sektörlerin işlevselliğini artırma adına ciddi adımlar atıldığını, atılmaya da devam ettiğini belirtti.
Vali Özkan ayrıca son 2-3 hafta içerisinde İl Sağlık Müdürlüğü’ne araç ve personel desteği sağlandığını, diğer kurumlardan 200’e yakın aracı İl Sağlık Müdürlüğü’nün emrine verildiğine değindi. Pandemi sürecinde bireysel olarak yerine getirilmesi gereken kuralların denetlenmesinin önemine dikkat çeken Özkan, “Riskleri iyi analiz ederek, risk skoru yüksek olan hususları tespit etmek ve o riskleri ortadan kaldırmak için müdahale araçlarını hızlı bir şekilde devreye sokmak salgını önleme açısından hayati önem taşımaktadır. Örneğin, pozitif olan kişilerin evde izolasyonda olması gerekirken kontrolsüz bir şekilde dışarıya çıkarak toplum arasında dolaşması risk skoru en yüksek alanı oluşturmaktadır. Bu risk faktörünü ortadan kaldırmak için 100 ayrı ekip oluşturduk. Bu ekipleri kurarken tekrar sağlık sisteminin üzerine bir yük getirmeyecek çerçevede çalışma yaptık ve ekipleri diğer sektörlerden oluşturduk” dedi.

Vali Özkan pandemi sürecini değerlendirdi

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