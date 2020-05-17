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Vali Şentürk, koruyucu aileyi ziyaret etti

BİLECİK HABERLERİ  | 17.05.2020 12:15 | Son Güncelleme

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, çocuk evlerinde koruma ve bakım altında kalmakta iken koruyucu aileye verilen 8 yaşındaki kız çocuğunu, evinde ziyaret etti.Vali Şentürk, eşi Münevver Şentürk, Gölpazarı Kaymakamı Muhammet Emre Canpolat, Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Hatice Dost ile birlikte müdürlüğe bağlı çocuk evlerinde koruma ve bakım altında kalmakta iken koruyucu aileye verilen 8 yaşındaki kız çocuğu ve koruyucu ailesi Ayşe-Harun Aydoğdu çiftiyle evinde bir araya geldi.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, çocuk evlerinde koruma ve bakım altında kalmakta iken koruyucu aileye verilen 8 yaşındaki kız çocuğunu, evinde ziyaret etti.
Vali Şentürk, eşi Münevver Şentürk, Gölpazarı Kaymakamı Muhammet Emre Canpolat, Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Hatice Dost ile birlikte müdürlüğe bağlı çocuk evlerinde koruma ve bakım altında kalmakta iken koruyucu aileye verilen 8 yaşındaki kız çocuğu ve koruyucu ailesi Ayşe-Harun Aydoğdu çiftiyle evinde bir araya geldi. Yaklaşık 2 ay önce koruyucu aile olan İlçe Müftüsü Harun Aydoğdu ailesinin, gösterdikleri sevgi, şefkat ve yakın ilgiden dolayı teşekkür eden Vali Şentürk, "Kızımız, çocuk evini ziyaretimde bana kahve yapmıştı, o zaman tanışmıştık. Kendisi çok tatlı ve güzel bir evladımız. Koruyucu ailemizin 3 evladı varken 8 yaşındaki kızımızı da aile ortamı sıcaklığını yaşattılar. Çocuklar için aile önemli. Koruyucu ailemizin, anne-baba sevgisiyle yaklaştığı için teşekkür ederiz. Kızımızın, huzur ve güven dolu sağlıklı aile ortamında geleceğe umutla bakacak. Toplumsal olarak dayanışmadan mutluluk duyuyoruz. Çocuklarımız, koruyucu ailelerimizin sevgisiyle geleceğe daha iyi geleceğe hazırlanacaklardır” dedi.
Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaretin ardından Vali Şentürk, Kaymakamlık ve Belediye işbirliğinde kurulan aşevini ziyaret ederek, Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri tarafından hazırlanan yemek menüsü hakkında bilgi aldı. Kaymakam Canpolat ve Belediye Başkanı Hayri Süer ile birlikte korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında gönüllü kursiyerlerin, cerrahi maske ürettiği İlçe Halk Eğitim Merkezinde çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Şentürk ve eşi Münevver Şentürk, daha sonra ilçe stadında ve belediye tarafından Cumhuriyet Meydanı’nda oluşturulan ’Şehitler Meydanı’nda incelemede bulundu.

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