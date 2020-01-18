YURTHABER
  4. Vali Şentürk, tadildeki 36 bin öğrenciye seslendi

Vali Şentürk, tadildeki 36 bin öğrenciye seslendi

BİLECİK HABERLERİ  | 18.01.2020 14:23 | Son Güncelleme

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, yarıyıl tatile giren 36 bin öğrenci seslenerek, "Tatili yatarak değil farklı aktiviteler yaparak geçirin" dedi.Vali Şentürk, öğrencilerin ara tatil yapmalarından dolayı çok fazla yorulmadıklarını gözlemlediğini belirterek, "Gayet güzel bir eğitim öğretim dönemi geçti.

Vali Şentürk, tadildeki 36 bin öğrenciye seslendi

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, yarıyıl tatile giren 36 bin öğrenci seslenerek, "Tatili yatarak değil farklı aktiviteler yaparak geçirin" dedi.
Vali Şentürk, öğrencilerin ara tatil yapmalarından dolayı çok fazla yorulmadıklarını gözlemlediğini belirterek, "Gayet güzel bir eğitim öğretim dönemi geçti. Daha öncede bir ara tatil yaptılar. Şimdi de 2 hafta kadar bir karne tatilleri var. Çocukların daha dingin olduklarını, çok yorulmadıklarını ve heyecanlarını koruyabildiklerini gördük. Tatilin, yatarak ya da kenarda oturarak geçirilecek bir dönem olarak değil de bilakis daha farklı aktiviteler yaparak, eğitim öğretime katkı sağlayacak bir şekilde değerlendirmek gerektiğini düşünüyoruz. Hem velilerimize hem de öğrencilerimize karne tatilinde, öncelikle annelerine yardım etmelerini akabinde ise babalarının çalıştıkları iş yerlerini ziyaret ederek eve nasıl ekmek getirdiklerini görmelerini ve hayatı tanımalarını istiyoruz. Bir taraftan da okumalarını tavsiye ediyoruz. Bir kampanya başlattık, öğrencilerimize, velilerimize, öğretmenlerimize ve vatandaşlarımıza hitap eden bir okuma kampanyası, ’Okuyorum, Okutuyorum, Anlıyorum ve Soruyorum’ başlıkları altında anlamlı bir proje. Bu proje ile kitap katkısı sağlıyoruz. Çocuklarımızın ara tatillerini okumaya ağırlık vererek ve oynayarak, aileleri ile birlikte daha çok zaman geçirerek değerlendirmelerini istiyoruz" dedi.

Vali Şentürk, tadildeki 36 bin öğrenciye seslendi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİç çamaşırsız pozlarıyla büyüledi!İç çamaşırsız pozlarıyla büyüledi!
AFAD personeline psikososyal eğitimi verildiAFAD personeline psikososyal eğitimi verildi
Emekliye ayrılan il müftüsünden AFAD’a ziyaretEmekliye ayrılan il müftüsünden AFAD’a ziyaret
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bilecik Namaz Vakitleri 18 Ocak Cumartesi

İmsak
06:44
Sabah
08:13
Öğle
13:15
İkindi
15:45
Akşam
18:08
Yatsı
19:31

Bilecik Nöbetçi Eczaneler18 Ocak Cumartesi

Emre Eczanesi
Bozuyuk
Beler Eczanesi
Merkez
Gölpazarı Eczanesi
Golpazari
Hayat Eczanesi
Osmaneli
Esin Eczanesi
Sogut
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

5 gündür kar yağmayan ilçelerde maçlar iptal edildi

5 gündür kar yağmayan ilçelerde maçlar iptal edildi

İl Başkanı Karabıyık, Danışma Meclisi Toplantısı’na katıldı

İl Başkanı Karabıyık, Danışma Meclisi Toplantısı’na katıldı

Bilecik yine ilkleri Pazaryeri’nde yaşıyor

Bilecik yine ilkleri Pazaryeri’nde yaşıyor

Bilecikli Ecesu, World Scholar’s Cup Dünya finallerine katılma hakkı kazandı

Bilecikli Ecesu, World Scholar’s Cup Dünya finallerine katılma hakkı kazandı

Başkan Şahin’e ziyaret

Başkan Şahin’e ziyaret

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.