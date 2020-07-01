YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Vali Şıldak Askeri komutanları ziyaret etti

Vali Şıldak Askeri komutanları ziyaret etti

BALIKESİR HABERLERİ  | 01.07.2020 19:08 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Balıkesir Valiliği görevine başlayan Hasan Şıldak kendisini ziyaret eden askeri komutanlar ile Adalet komisyonu Başkanını ziyaret etti.Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Ertem Küçük’e iade-i ziyarette bulundu.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Balıkesir Valiliği görevine başlayan Hasan Şıldak kendisini ziyaret eden askeri komutanlar ile Adalet komisyonu Başkanını ziyaret etti.
Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Ertem Küçük’e iade-i ziyarette bulundu. Vali Şıldak, Adalet Komisyonu Başkanı ile bir süre görüştü. Adalet Komisyonu Başkanı Küçük, Vali Hasan Şıldak’a nezaketlerinden dolayı teşekkür ederek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirtti.
Daha sonra Vali Şıldak, Kara Astsubay MYO Komutanı Topçu Alb. Yüksel Kolcu’yu ziyaret etti. Kara Astsubay MYO Komutanı Topçu Alb. Yüksel Kolcu tarafından karşılanan Vali Şıldak şeref defterini imzalayarak Albay Kolcu ile bir süre görüşerek, çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Vali Hasan Şıldak, Bakım, Mühimmat Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Bakım Albay Mehmet Gücü’ye de iade-i ziyarette bulundu. Bakım, Mühimmat Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Bkm. Alb. Mehmet Gücü tarafından karşılanan Vali Hasan Şıldak şeref defterini imzalayarak Albay Gücü’den çalışmaları ile ilgili bilgi aldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Normalleşme takviminde yeni dönem!Bugün itibariyle başladı Normalleşme takviminde yeni dönem!Bugün itibariyle başladı
Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Balıkesir Namaz Vakitleri 1 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:44
Sabah
05:38
Öğle
13:17
İkindi
17:14
Akşam
20:47
Yatsı
22:32

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler 1 Temmuz Çarşamba

Denizler Eczanesi
Merkez
Dilara Eczanesi
Merkez
Kurtdereli Eczanesi
Merkez
Ayvalık Eczanesi
Ayvalik
Deniz Eczanesi
Ayvalik
Yaşar Eczanesi
Ayvalik
Eda Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Erdek’te Vefa Grubuna başarı belgesi

Erdek’te Vefa Grubuna başarı belgesi

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Burhaniye’de engelli Ramazan hayır çeşmeleri için yardım bekliyor

Burhaniye’de engelli Ramazan hayır çeşmeleri için yardım bekliyor

Edremit’in sembolü Sarıkız’a havuz yapılması çalışmaları başladı

Edremit’in sembolü Sarıkız’a havuz yapılması çalışmaları başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.