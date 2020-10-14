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Vali Sonel:”Maske, mesafe, hijyen”

ORDU HABERLERİ  | 14.10.2020 21:01 | Son Güncelleme

İlçelerin sorunlarını, ihtiyaçlarını, yatırımlarını ve projelerini değerlendirmek amacıyla yapılan Kaymakamlar Toplantısı, Vali Tuncay Sonel’in başkanlığında gerçekleştirildi.Toplantının başlangıcında bir açıklama yapan Vali Tuncay Sonel, dünyada olduğu gibi ülkenin en önemli gündeminin Covid-19 Pandemisi ile mücadele olduğuna dikkat çekerek, Covid-19 pandemisi ile mücadele kapsamında bugüne kadar Ordu’da yapılan çalışmaları, alınan tedbirleri, bundan sonra ne gibi tedbirler alınması, daha iyi mücadele edilmek için neler yapılması gerektiği hususlarının değerlendirileceğini ifade etti.Toplantıda, İl Sağlık Müdürü Dr.

Vali Sonel:”Maske, mesafe, hijyen”

İlçelerin sorunlarını, ihtiyaçlarını, yatırımlarını ve projelerini değerlendirmek amacıyla yapılan Kaymakamlar Toplantısı, Vali Tuncay Sonel’in başkanlığında gerçekleştirildi.
Toplantının başlangıcında bir açıklama yapan Vali Tuncay Sonel, dünyada olduğu gibi ülkenin en önemli gündeminin Covid-19 Pandemisi ile mücadele olduğuna dikkat çekerek, Covid-19 pandemisi ile mücadele kapsamında bugüne kadar Ordu’da yapılan çalışmaları, alınan tedbirleri, bundan sonra ne gibi tedbirler alınması, daha iyi mücadele edilmek için neler yapılması gerektiği hususlarının değerlendirileceğini ifade etti.
Toplantıda, İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu ve Halk Sağlığı Başkanı Dr. Fatih Aydın tarafından bir sunum yapılarak, Covid-19 Pandemisi sürecinde yürütülen çalışmalar, yapılan testler, filyasyon çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulunarak, alınması gereken tedbirlere ilişkin görüş ve önerilerini dile getirdiler.
Covid-19 pandemisi ile mücadele kapsamında ilçelerde yürütülen çalışmalar hakkında İlçe Kaymakamlarından bilgi alan Vali Tuncay Sonel, “Bütün kurum amirlerimizle birlikte sahaya çıkıp, farkındalık oluşturmalıyız. Denetim görevimizi canı gönülden yapmalıyız. Denetimlerimizde eğitici olmalıyız. Covid-19 pandemisi ile mücadelenin üç ana unsuru olan maske, mesafe ve hijyen konusunda toplumumuzda bir bilinç oluşturmalıyız. Cansiperane çalışan sağlık personellerimize sahip çıkmalıyız. Onlara moral ve motivasyon sağlamalıyız” diyerek, özellikle düğün, cenaze, toplantı gibi kalabalık oluşturacak etkinliklerde üst düzeyde tedbir alınmasını istedi.
Toplantı, gündemde yer alan diğer konuların görüşülüp, değerlendirilmesiyle birlikte sona erdi.
Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen Kaymakamlar Toplantısına, Vali Yardımcıları Ekrem Ballı, Bayram Gale, Gökhan İkitemur ve İlçe Kaymakamları katıldı.

Vali Sonel:”Maske, mesafe, hijyen”

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Fatsa
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Unye
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