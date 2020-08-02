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Vali Soytürk’ten şehit ailelerini anlamlı ziyaret

KİLİS HABERLERİ  | 02.08.2020 11:10 | Son Güncelleme

Kilis Valisi Recep Soytürk ve eşi Nurdan Soytürk ile birlikte şehit ailelerini bayram nedeniyle ziyaret etti.Vali Recep Soytürk eşi Nurdan Soytürk, Suriye’den atılan roket sonucu şehidi İsmail Ufak’ın ailesini ziyaret ederek bayramlarını tebrik ettiler.

Kilis Valisi Recep Soytürk ve eşi Nurdan Soytürk ile birlikte şehit ailelerini bayram nedeniyle ziyaret etti.
Vali Recep Soytürk eşi Nurdan Soytürk, Suriye’den atılan roket sonucu şehidi İsmail Ufak’ın ailesini ziyaret ederek bayramlarını tebrik ettiler. Vali Soytürk ile eşi daha sonra Şehit Asker Hüseyin Kayalar’ın oğlu Mehmet Kayalar’ı, Şehit asker Yusuf Polat’ın kardeşi Mehmet Polat’ı ziyaret ederek bayramlarını tebrik ettiler.
Vali Recep Soytürk ve eşi Nurdan Soytürk, Gazi Ekrem Paltacı ve ailesini ziyaret ederek bayramlarını kutladılar.

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