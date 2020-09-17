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Vali Su’dan akraba ve ev ziyaretleri uyarısı

MERSİN HABERLERİ  | 17.09.2020 12:32 | Son Güncelleme

Mersin Valisi Ali İhsan Su, İçişleri Bakanlığı’nın 81 ile gönderdiği korona virüs genelgesi doğrultusunda, maskesini takıp denetime çıktı.

Mersin Valisi Ali İhsan Su, İçişleri Bakanlığı’nın 81 ile gönderdiği korona virüs genelgesi doğrultusunda, maskesini takıp denetime çıktı. Şehrin en işlek caddeleri ile toplu taşıma araçlarında denetime katılan Vali Su, vatandaşları maske, hijyen ve sosyal mesafe konusunda uyarırken, zorunlu olmadıkça akraba ve ev ziyaretlerine gitmemesini istedi.
İçişleri Bakanlığı’nın dün 81 ile gönderdiği korona virüs genelgesi ile tüm ülkede denetimler başladı. Bu kapsamda Mersin’de de Vali Ali İhsan Su, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, İl Jandarma Komutanı Albay Necip Çarıkcıoğlu, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Albay Oğuz Bavbek ile il protokolü denetime çıktı. Denetimler kapsamında kentin en işlek caddeleri ve toplu taşıma araçlarında denetim yapan Vali Su ve beraberindekiler, vatandaşları virüsten korumak için bilgilendirdi. Özellikle sosyal mesafe, maske ve hijyen konusunda vatandaşları uyaran Su, zorunlu olmadıkça akraba ve ev ziyaretlerine gidilmemesini istedi.

"Akraba ve ev ziyaretlerini bir süre erteleyelim"
Denetimlerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Su, bugünde tüm birimlerle birlikte denetime çıktıklarını söyledi. Denetimlerde maske, sosyal mesafe ve hijyen konusuna baktıklarını kaydeden Su, "Tabiki her vesileyle ifade ediyorum. Biz pandeminin üzerinden hep beraber gelebiliriz ancak buda 3 kurala uyarsak gerçekleştirebiliriz. Birincisi maske. Mutlaka maskelerimizi takacağız. İkincisi mesafe. Fiziki mesafeye, sosyal mesafeye dikkat edeceğiz. 3’üncüsü de hijyene, temizliğe dikkat edeceğiz. Bu 3 kurala dikkat ederek, hayatımızı normal bir şekilde devam edeceğiz. Gördüğümüz kadarıyla, yaptığımız denetimlerde bir kere farkındalık artırmaya çalışıyoruz. Bizim amacımız ceza yazmak değil, vatandaşlarımıza bu anlamda farkındalığı oluşturmak, bu bilinci geliştirmek istiyoruz. Maskesiz dışarı çıkmamalarını sağlamak, mesafeye ve hijyene uymaları için uyarılarda bulunuyoruz. Vatandaşlarımızda gördüğüm kadarıyla, çarşıda, pazarda, AVM’lerde, sosyal alanlarda, kapalı mekanlarda maske takmaya dikkat ediyor. Bütün vatandaşlarımızdan özellikle isteğim akraba, ev ziyaretlerini bir süre erteleyelim, çok zorunlu ise orada da maskeli olmaya, mesafeye, hijyene dikkat edelim. Hep birlikte, önce kendimizin sağlığı sonra hepimizin sağlığı için kurallara uyalım diyorum. Kurallara uyarsak bu işin üstesinden geleceğiz. Yeter ki kurallara uyalım" dedi.
Öte yandan dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı’nın ardından yaptığı basın açıklamasında, son hafta günlük ortalama vaka sayısına göre en yüksek artış gösteren illerin yüzde 39,37 ile Kayseri, yüzde 38,84 Ankara, yüzde 36,99 ile Mersin olduğunu açıklamıştı.

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