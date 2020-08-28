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Vali Tutulmaz Zafer Bayramı’nı kutladı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 28.08.2020 15:18 | Son Güncelleme

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı. Vali Tutulmaz mesajında Aziz Milletin şanlı tarihi unutulmaz kahramanlık destanları ve büyük zaferlerle dolu olduğunu ifade ederek “Aziz Milletimizin şanlı tarihi unutulmaz kahramanlık destanları ve büyük zaferlerle doludur. Tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olan “Malazgirt Zaferi” güzel Anadolu’nun Türkleşmesinin yolunu açmış, 26 Ağustos 1922’de Büyük Önder Atatürk’ün sevk ve idaresinde başlatılan “Büyük Taarruz ve Başkomutan Meydan Muharebesi” sonucunda ulaşılan 30 Ağustos Zaferi ile de yurdumuzu bölüp parçalamak isteyenlere hak ettikleri ders verilmiş, Anadolu ilelebet Türk yurdu yapılmış, bağımsız ve özgür yaşama irademiz tüm dünyaya güçlü bir şekilde ilan edilmiştir. Bağımsız ve özgür Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurulmasının yolunu açan 30 Ağustos Zaferi; kutsal vatan toprağı uğrunda canını feda etmekten çekinmeyen bir Milletin Atatürk’ün önderliğinde, geçmişi zaferlerle dolu kahraman ordumuzla el ele vererek büyük fedakarlıklar ve eşsiz kahramanlıklarla yazdığı bir var oluş destanıdır. Her aşaması eşsiz vatanseverlik ve kahramanlık destanlarıyla dolu milli mücadele sonucunda kazanılan bağımsızlığımız, milletimiz tarafından milli birlik ve beraberlik anlayışıyla hareket edilerek ve asla taviz verilmeden sonsuza dek korunacaktır. Milletimiz, dün olduğu gibi bugün de devletimizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğünü korumak için her türlü fedakarlığı sergileyecek, bağımsız ve güçlü Türkiye kararlılığını sürdürecektir. Bu duygu ve düşüncelerle; Aziz Milletimizin, Zonguldaklı hemşehrilerimizin ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyor; bizlere bu zaferi armağan eden başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını, İstiklal Savaşı kahramanlarını, vatanları uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi saygı ve şükranla anıyorum” şeklinde konuştu.

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Sonat Eczanesi
Merkez
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