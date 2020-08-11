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Vali Varol, ADAL Roket Takımı ile bir araya geldi

AĞRI HABERLERİ  | 11.08.2020 19:50 | Son Güncelleme

Ağrı Valisi Osman Varol, Teknofest Orta İrtifa Roket Yarışmasında Ağrı’yı temsil edecek olan ADAL Roket Takımı ile bir araya geldi.Vali Varol, 220 santim uzunluğunda yerli roket üreten Ağrı Dağı Anadolu Lisesi öğrencilerinden oluşan ADAL Roket Takımını makamında kabul etti.

Ağrı Valisi Osman Varol, Teknofest Orta İrtifa Roket Yarışmasında Ağrı’yı temsil edecek olan ADAL Roket Takımı ile bir araya geldi.
Vali Varol, 220 santim uzunluğunda yerli roket üreten Ağrı Dağı Anadolu Lisesi öğrencilerinden oluşan ADAL Roket Takımını makamında kabul etti. İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Okul Müdürü Tekin Ergül ve Danışman Öğretmen Tuncay Yıldız’ın eşlik ettiği ziyarette ADAL Roket Takımı; elektronik, yazılım, mekanik ve fizik bilgilerini kullanarak ürettikleri roket hakkında Vali Dr. Osman Varol’a detaylı bilgi verdi.
Teknofest Orta İrtifa Roket Yarışmasına katılacak olan ADAL Roket Takımı, sonuçları 14 Ağustos 2020 tarihinde açıklanacak 4. aşamayı geçmesi halinde finalist ekipler arasında yerini alacak.
Gençleri geleceğin teminatı olarak gördüğünü söyleyen Vali Varol, gençlerin Ağrı’yı temsil etmelerinden memnuniyet duyduğunu ifade ederek öğrencileri başarılarından dolayı tebrik etti.

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