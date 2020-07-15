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Vali Varol’dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

AĞRI HABERLERİ  | 15.07.2020 14:03 | Son Güncelleme

Ağrı Valisi Dr.

Vali Varol’dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Vali Varol yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi :
"Aziz milletimizin birlik ve beraberliğine kasteden FETÖ terör örgütünün milli iradeye ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne yönelik gerçekleştirdiği hain darbe girişiminin üzerinden dört yıl geçti. Bizler o gece yapılan ihaneti unutmadık, unutmayacağız.
15 Temmuzda aziz milletimiz geçmişte Malazgirt’te, Çanakkale’de ve Kurtuluş Savaşı’nda olduğu gibi kadınıyla, erkeğiyle, genciyle ve yaşlısıyla tek vücut olmuş, canını ortaya koymuş; bu menfur saldırıya karşı destansı bir mücadele vermiştir. Böylesine kutlu bir mücadele ile milletimiz, bu vatana ihanet etmeyi planlayan hain yapılanmalara karşı, hiç düşünmeden birlik ve beraberlik içinde demokrasi ve bağımsızlık uğruna mücadele vermeye hazır olduğunu bir kez daha göstermiş ve hatırlatmıştır.
Şüphesiz ki Türk Milletini tarih boyunca payidar kılan yüce değerler, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da bu ve benzer badireleri aşmamızı sağlayacaktır. Bizler bugün olduğu gibi yarın da; ne o gece yapılan ihaneti unutacağız ne de şanlı milletimizin verdiği destansı mücadeleyi unutturacağız.
Bu vesile ile devletimizin bütünlüğüne ve hürriyetine darbe vurmak isteyen hainlere karşı gövdesini siper eden şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, Gazilerimize minnetlerimi sunuyorum."

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Ağrı Namaz Vakitleri 15 Temmuz Çarşamba

İmsak
02:57
Sabah
04:46
Öğle
12:19
İkindi
16:14
Akşam
19:42
Yatsı
21:23

Ağrı Nöbetçi Eczaneler15 Temmuz Çarşamba

Agrı Eczanesı Eczanesi
Merkez
Furkan Eczanesı Eczanesi
Merkez
Dıyadın Eczanesı Eczanesi
Diyadin
Nefes Eczanesı Eczanesi
Dogubayazit
Duru Eczanesı Eczanesi
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Yağmur Eczanesi
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