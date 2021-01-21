Vali vatandaşa simit ikram etti

Ordu Valisi Tuncay Sonel, bugün Gülyalı ilçesine giderek, çeşitli ziyaret ve temaslarda bulundu.

Gülyalı ilçe ziyaret programı kapsamında ilk olarak Gülyalı Kaymakamlığını ziyaret eden Vali Tuncay Sonel, bir süre önce Gülyalı Kaymakamlığı görevine atanan Kaymakam Aydın Yanık’a hayırlı olsun ve başarı dileğinde bulundu.

İlçenin genel durumu ve ihtiyaçları hakkında Kaymakam Aydın Yanık’tan bilgi alan Vali Tuncay Sonel, Gülyalı Hükümet Konağı içerisinde yer alan Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Mal Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Tapu Müdürlüğü, İlçe Nüfus Müdürlüğü, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nı da gezerek, buralarda görev yapan kurum amirleri ve personellerle tanıştı. Hal ve hatırlarını sorarak, başarı dileğinde bulundu.

Güvenlik kurumlarını ziyaret etti

Gülyalı Hükümet Konağı içerisinde yer alan İlçe Emniyet Amirliğini de ziyaret eden Vali Tuncay Sonel, İlçe Emniyet Amiri Komiser Yardımcısı Mesut Fidan’dan ilçenin genel asayiş durumu hakkında bilgi aldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki büroları da gezen Vali Sonel, burada görevli emniyet mensuplarına başarı dileklerini iletti.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ziyaretinin ardından İlçe Jandarma Komutanlığına geçen Vali Tuncay Sonel, burada da İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Nurtekin Albayrak’tan jandarma sorumluluk bölgesindeki asayiş durumu ve çalışmalar hakkında bilgiler aldı. İlçe Jandarma Komutanlığı hizmet birimlerinde görevli jandarma personellerini de ziyaret eden Vali Sonel, hal ve hatırlarını sordu ve başarı dileğinde bulundu.