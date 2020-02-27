Ankara Vali Yardımcısı Ali Sözen, Polatlı’da eğitim öğretim faaliyeti gösteren okulları ziyaret etti.

Ankara Vali Yardımcısı Ali Sözen Polatlı’da eğitim öğretim faaliyeti gösteren okulları ziyaret etti. Sözen ve beraberindeki heyet Beştepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, TOBB Fen Lisesi ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi Polatlı Fen Edebiyat Fakültesinde incelemelerde bulundu.

İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri yetkilileri ve okul müdürleri tarafından okulların genel durumu hakkında bilgilendirilen Vali Yardımcısı Ali Sözen, okulların eğitim durumu, öğrenci sayıları, sportif faaliyetleri, kütüphane imkanları, öğrencilerin ulaşım durumu hakkında genel bir değerlendirmede bulundu.

İncelemeleri sırasında Vali Yardımcısı Ali Sözen’e; İlçe Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Polatlı Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Güray Uyar, AK Parti İlçe Başkanı Aysel Demir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Uymaz, İlçe Yazı İşleri Müdür V. Cem Bilge eşlik etti.

