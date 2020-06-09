Vali Yardımcısı Duruk sıcak su kaynağını denetledi

Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Vali Yardımcısı Mustafa Duruk, Hakkari-Van sınırındaki Sarıtaş köyü civarındaki sıcak su kaynağının bulunduğu alandaki çalışmaları yerinde denetledi.

Köy ve mezralara ziyaretlerini aralıksız olarak sürdüren ve yapılan yol yapım ve sanat yapıları çalışmalarını yerinde denetleyen Vali Yardımcısı Duruk, İstanbul Borsagold Yönetim Kurulu Başkanı Sabahattin Baş ve il özel idaresi teknik ekibi ile birlikte Hakkari-Van karayolu üzerinde bulunan Sarıtaş köyü civarındaki sıcak su kaynağında yapılan çalışmaları denetledi.

Kent merkezinden 50 kilometre uzaklıkta Zap Suyu kenarından çıkan doğal termal su kaynağı, yaz boyunca Van ve Hakkari’nin yanı sıra Yüksekova, Başkale ile Şemdinli ilçeleri ve köylerinden gelenlere şifa kaynağı oluyor. Hakkari Valiliği İl Özel İdaresi doğal termal su kaynağının değerlendirmesi için başlattığı çalışmalar ise devam ediyor.

“Doğal termal su kaynağı bölge ekonomisine katkıda bulunacak”

Vali Yardımcısı Duruk, yapılan jeofizik çalışmalar sonucunda sıcak su olduğuna kanaat getirdiklerini ve gerekli çalışmaların başladığını söyledi. Duruk, “Bu doğal termal su kaynağı bölgesinde birtakım projelerimiz de var. Termal otel projemiz var. Fizik, tedavi ve rehabilitasyon merkezi, yine burada vatandaşlarımızın istifadesine sunabileceğimiz seralar yapacağız. Hakkari ve bölgenin hem turizm hem de ekonomisine katkı yapacağını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.