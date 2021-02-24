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Vali Yılmaz: “Kurumlar mutlaka proje üretmeli”

24.02.2021 09:37 | Son Güncelleme:
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Osmaniye’de, Proje Koordinasyon, Uygulama ve Araştırma Merkezi Toplantısı Vali Erdinç Yılmaz başkanlığında yapıldı.Proje Koordinasyon, Uygulama ve Araştırma Merkezi Toplantısı’nın açılışında Proje Uzman Danışmanı Prof.

Osmaniye’de, Proje Koordinasyon, Uygulama ve Araştırma Merkezi Toplantısı Vali Erdinç Yılmaz başkanlığında yapıldı.
Proje Koordinasyon, Uygulama ve Araştırma Merkezi Toplantısı’nın açılışında Proje Uzman Danışmanı Prof. Dr. M. Hamil Nazik tarafından proje deneyimleri konulu sunum yapıldı. Daha sonra Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Cafer Takırtaş, Proje Koordinasyon, Uygulama ve Araştırma Merkezi hakkında yaptığı sunumla katılımcılara bilgiler verdi.
Toplantıda konuşan Vali Erdinç Yılmaz, “Kurumlar mutlaka proje üretmelidirler. Projeler sayesinde ilimize yeni hizmetler kazandırılabileceğiz. Kurumlarımızdan kendi görevlerini yerine getirmelerinin yanı sıra ilimize hizmette artı katkı sağlamalarını da bekliyorum. Projeler bu noktada çok önemli. Hepimiz Osmaniye’mize hizmet etmek için çalışıyoruz. Bu nedenle elimizden gelen gayreti göstermek zorundayız.” dedi.
Valilik Ahmet Cevdet Paşa Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya Vali Yılmaz’ın yanı sıra, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun, Kadirli Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. M. Hamil Nazik, kamu kurum il müdürleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

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