YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Osmaniye
  4. Vali Yılmaz’dan AYT birincisine ödül

Vali Yılmaz’dan AYT birincisine ödül

OSMANİYE HABERLERİ  | 28.07.2020 13:03 | Son Güncelleme

Osmaniye Valisi Dr.

Osmaniye Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, 2020 YKS’de AYT Eşit Ağırlıkta Türkiye Birincisi olan Ümit Can Evleksiz’i ödüllendirdi.
Osmaniye Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, 2020 YKS’de AYT Eşit Ağırlıkta 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan TOBB Fen Lisesi öğrencisi Ümit Can Evleksiz’i makamında kabul etti. Ziyarette İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, TOBB Fen Lisesi Müdürü Zekeriye Urul, öğrencimizin ailesi ve öğretmenleri de yer aldı. Vali Yılmaz, Türkiye birincisi Ümit Can Evleksiz’i tebrik ederek, hediyelerini verdi.
Vali Dr. Erdinç Yılmaz, ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, “Ümit Can evladımıza, bize bu gururu yaşattığı için çok teşekkür ediyorum. Ümit Can’ın bu başarısını hep sürdüreceğine inanıyorum. Bu disiplinli çalışmasına devam ettiği sürece inşallah hedeflerine ulaşacak ve bizi de her zaman gururlandıracaktır. Ümit Can’ın annesi değerli hanımefendiyi ve babası beyefendiyi böyle bir evlat yetiştirdikleri ve ona destek oldukları için kutluyorum. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzü, Okul Müdürümüz ve öğretmenlerimizi de bu başarıya katkılarından dolayı kutluyorum” diye konuştu.
Bu başarının bir motivasyon oluşturacağını da belirten Vali Yılmaz, “Ayrıca ilimizde Kadirli ilçemizden Türkiye ikincisi olan bir öğrencimiz de var. Biz inşallah bu başarıyı önümüzdeki yıllarda artırarak devam etme arzu ve hedefi içinde olacağız" dedi.
Türkiye birincisi Ümit Can Evleksiz ise başarının sihirli bir formülü olmadığını, disiplinli bir çalışma, yeteri kadar tekrar yaparak ve bol deneme çözerek başarıyı elde ettiğini söyledi. Öğretmenlerinin anlattığı bilgileri evde tekrar ettiğini, sınavlara yeteri kadar çalıştığını ifade eden Evleksiz, sınava girecek öğrencilere ise şu tavsiyelerde bulundu, “Bilgileri kağıt üzerinde bırakmamak gerekiyor. Ben sadece kitaplardan değil, bazen öğretmenlerime bazen arkadaşlarıma sorarak, bazen internetten araştırarak, bazen de görsellerle destekleyerek öğrendim. İnternetten tavsiyeler aldım, birçok kişi tavsiyeler verir ama bu tavsiyeleri kendine göre uyarlamak gerekiyor” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Tatilciler dikkat! Uzmanlar 'kırmızı göz hastalığı'na karşı uyarıyor Tatilciler dikkat! Uzmanlar 'kırmızı göz hastalığı'na karşı uyarıyor
İlginç anlar! Fırlayan lastiği görünce...İlginç anlar! Fırlayan lastiği görünce...
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahyalı öğrenci tüm soruları doğru cevapladı

Kütahyalı öğrenci tüm soruları doğru cevapladı

Bursa'da tır ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı

Bursa'da tır ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı

BUÜ Diş Hekimliği Fakültesi ilk öğrencilerini bekliyor

BUÜ Diş Hekimliği Fakültesi ilk öğrencilerini bekliyor

Kambur: "Dünyanın en lezzetli tatlıları bayrama hazır"

Kambur: "Dünyanın en lezzetli tatlıları bayrama hazır"

Yeni Malatyaspor Taraftarlar Derneği’nden düşme açıklaması

Yeni Malatyaspor Taraftarlar Derneği’nden düşme açıklaması

Araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Osmaniye Namaz Vakitleri 28 Temmuz Salı

İmsak
03:54
Sabah
05:30
Öğle
12:47
İkindi
16:35
Akşam
19:53
Yatsı
21:23

Osmaniye Nöbetçi Eczaneler28 Temmuz Salı

Erat Eczanesi
Merkez
Özgen Eczanesi
Merkez
Sıhhat Eczanesi
Merkez
Güzin Eczanesi
Kadirli
Hayat Eczanesi
Duzici
Nurten Eczanesi
Toprakkale
Lokman Hekim Eczanesi
Bahce
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Osmaniye'de 2 polisi yaralayan cinayet zanlısı etkisiz hale getirildi

Osmaniye'de 2 polisi yaralayan cinayet zanlısı etkisiz hale getirildi

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Osmaniye’de kümeste yılan operasyonu

Osmaniye’de kümeste yılan operasyonu

Estetik uzmanı Buket Önal; “Safir bıçak ile cilt daha az zarar görür”

Estetik uzmanı Buket Önal; “Safir bıçak ile cilt daha az zarar görür”

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.