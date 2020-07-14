YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Elazığ
  4. Vali Yırık, kapı kapı gezip gönüllere dokunuyor

Vali Yırık, kapı kapı gezip gönüllere dokunuyor

ELAZIĞ HABERLERİ  | 14.07.2020 10:56 | Son Güncelleme

Elazığ Valisi Erkaya Yırık, göreve geldiği ilk günden itibaren deprem yaşanan şehirde adeta kapı kapı gezip vatandaşların derdini dinleyerek gönüllerine dokunuyor.Kısa süre önce göreve başlayan Vali Erkaya Yırık, 24 Ocak’ta depremin yaşandığı kentte yoğun mesai harcıyor.

Elazığ Valisi Erkaya Yırık, göreve geldiği ilk günden itibaren deprem yaşanan şehirde adeta kapı kapı gezip vatandaşların derdini dinleyerek gönüllerine dokunuyor.
Kısa süre önce göreve başlayan Vali Erkaya Yırık, 24 Ocak’ta depremin yaşandığı kentte yoğun mesai harcıyor. Kentte yapılan tüm çalışmaları sahada takip etmeye çalışan Vali Yırık, günün büyük bir bölümünün sahada geçiriyor. Kentte depremden dolayı mağdur olan vatandaşları kaldıkları konteyner kentlerde sürekli ziyaret eden Vali Yırık, aynı zamanda yeni eğitim öğretim yılı öncesi hem okullarla ilgili çalışma yaptırıyor hemde mevcut durumu yerinde takip ediyor.
Son olarak, Doğukent Mahallesi’nde depremde ağır hasar alan ve yıkımına başlanan bölge de inceleme yapan Vali Yırık, ardından da depremzedelerin yaşadığı konteyner kentlerden oluşan Kırklar Mahallesi Geçici Konaklama Alanı’nı gezdi. Burada depremzedelerin konteyner evlerine de misafir olan Yırık, onların taleplerini dinledi. Çocukları da etkinlik alanlarında ziyaret eden Yırık, onlara hediyeler verdi.
Daha sonra kent merkezinde vatandaşlarla çay ocağında sohbet eden Vali Yırık, ayrıca 1937 yılında eğitim öğretime başlayan Atatürk İlkokulu’nu ziyaret ederek restorasyon çalışması için ilk adımı attı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara KartLimitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara Kart
Elazığ'da şok uygulama! Ele geçirilenler şaşkına çevirdi!Elazığ'da şok uygulama! Ele geçirilenler şaşkına çevirdi!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Adana'da aile sağlığı merkezinde yangın çıktı

Adana'da aile sağlığı merkezinde yangın çıktı

Barış plajı yoğun ilgi görüyor

Barış plajı yoğun ilgi görüyor

Kayserispor’da Yasir subaşı kadroda yok

Kayserispor’da Yasir subaşı kadroda yok

Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi Resmi Gazete'de

Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi Resmi Gazete'de

Bakan Soylu: "(Rize'deki sel) Şu anda 12 köye ulaşım konusunda problem yaşıyoruz, aynı zamanda toplam 11 yaralımız söz konusu ve 1 de kaybımız var."

Bakan Soylu: "(Rize'deki sel) Şu anda 12 köye ulaşım konusunda problem yaşıyoruz, aynı zamanda toplam 11 yaralımız söz konusu ve 1 de kaybımız var."

Rektör Özdemir Susurluk MYO’da incelemelerde bulundu

Rektör Özdemir Susurluk MYO’da incelemelerde bulundu

Elazığ Namaz Vakitleri 14 Temmuz Salı

İmsak
03:17
Sabah
05:03
Öğle
12:34
İkindi
16:28
Akşam
19:55
Yatsı
21:33

Elazığ Nöbetçi Eczaneler14 Temmuz Salı

Elif Eczanesi
Merkez
Ergin Eczanesi
Merkez
Hilal Eczanesi
Merkez
Mesut Eczanesi
Merkez
Bulutoğlu Eczanesi
Karakocan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Elazığ’da traktör devrildi: 4 yaralı

Elazığ’da traktör devrildi: 4 yaralı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Elazığ’ın yeni valisi, gelir gelmez sahaya indi

Elazığ’ın yeni valisi, gelir gelmez sahaya indi

Hayırsever İş Adamı, Bükardi’ye Cami Yaptıracak

Hayırsever İş Adamı, Bükardi’ye Cami Yaptıracak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.