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Validen istediği ineğe kavuşan kadın mutluluk gözyaşı döktü

02.04.2022 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Validen istediği ineğe kavuşan kadın mutluluk gözyaşı döktü

Ordu Valisi Tuncay Sonel, kendisinden büyükbaş hayvan talebinde bulunan Nezaket Özdemir'in bu isteğini yerine getirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sonel, sorun ve taleplerini iletmek isteyen vatandaşlar için her çarşamba düzenlediği halk günü toplantılarını sürdürüyor.

Kendisine iletilen sorun ve taleplere çözüm bulmaya gayret eden Sonel, hayırseverlerin katkılarıyla alınan gıda kartlarını da bu toplantılarda ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyor.

Gülyalı ilçesine bağlı Turnasuyu Mahallesi'nden gelerek 30 Mart'taki toplantıya katılan Nezaket Özdemir, Vali Sonel'e, ineğe ihtiyacı olduğunu iletti.

Sonel, kadının bu talebinin karşılanması için ilgililere talimat verdi.

Gülyalı Kaymakamı Aydın Yanık ile Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz, Özdemir'in mahallesine giderek inek ve buzağısını teslim etti.

İhtiyacının karşılanması üzerine sevinç gözyaşı döken Özdemir, "Sayın Valimden Allah razı olsun, Allah ne muradı varsa versin. Talebimi çarşamba günü iletmiştim. İki, üç gün içinde bu güzel ineği buzağısıyla birlikte bana gönderdi. Çok mutluyum. Şu an yaşadığım sevincimi anlatamam." ifadelerini kullandı.

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