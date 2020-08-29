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ValiElban, Kozan’da şehit aileleri ve yangın mağdurlarını ziyaret etti

ADANA HABERLERİ  | 29.08.2020 16:50 | Son Güncelleme

Adana Valisi Süleyman Elban, Kozan’da şehit aileleri ile yangın bölgesindeki vatandaşları ziyaret etti.Vali Elban, çeşitli inceleme ve temaslarda bulunmak üzere geldiği Kozan ilçesinde ilk önce şehit ailelerini ziyaret etti.

Adana Valisi Süleyman Elban, Kozan’da şehit aileleri ile yangın bölgesindeki vatandaşları ziyaret etti.
Vali Elban, çeşitli inceleme ve temaslarda bulunmak üzere geldiği Kozan ilçesinde ilk önce şehit ailelerini ziyaret etti. Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam ve beraberindeki heyet ile şehit ailelerini ziyaret eden Elban, ardından yangın bölgesinde vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini aldı, çalışmaları yerinde inceledi.
Vali Süleyman Elban, ilk olarak 2019 yılında Irak’ın kuzeyinde Hakurk bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Bünyamin Çabuk’un ailesini ziyaret ederek şehidin anne ve babası ile sohbet etti. Sohbet sonrasında Şehit Piyade Uzman Onbaşı Bünyamin Çabuk’un ailesi, Vali Elban’a ziyaretinden dolayı mutluluk duyduklarını belirterek teşekkür etti.
Ardından 2009 yılında Mardin’in Nusaybin ilçesinde meydana gelen çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Bünyamin Özcan’ın ailesini ziyaret eden Vali Elban, şehidin ailesiyle gerçekleştirdiği sohbetin ardından gösterdikleri ilgi ve misafirperverlikten dolayı şehidin ailesine teşekkür etti.
Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Taşkın Keleş’in de hazır bulunduğu ziyaretlerde vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna canlarını seve seve feda eden tüm şehitleri rahmet ve minnetle anan Vali Elban, “Bu sene 98. yıl dönümünü kutlayacağımız 30 Ağustos Zafer Bayramımız vesilesiyle bir kez daha aziz milletimizin bağımsızlık uğruna neleri göze alabileceğini ve vatanı uğruna nelerden vazgeçebileceğini görmekteyiz. Kıymetli milletimiz, asla aziz şehitlerimizi unutmayacak ve şehitlerimizin kanlarıyla hayat bulan vatan topraklarımızı korumak için daima ‘Büyük Taarruz’ ruhunu taşıyacaktır. Şehitlerimizden bizlere yadigar kalan kıymetli şehit yakınlarımız devletimizin ve milletimizin göz bebeğidir” diyerek her zaman şehit yakınlarının yanlarında olacaklarını belirtti.

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