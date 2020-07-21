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Valilerin adını kullanarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 3 kişi tutuklandı

ÇORUM HABERLERİ  | 21.07.2020 16:43 | Son Güncelleme

Valilerin adını kullanarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 3 kişi tutuklandı

ÇORUM (AA) - Çorum'da, valilerin adını kullanarak sağlık kuruluşlarına solunum cihazı alınacağı gerekçesiyle para topladıkları iddia edilen 7 kişiden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, son yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile valileri değişen Balıkesir, Tunceli, Edirne, Zonguldak, Kars ve Muğla'da faaliyet gösteren ticari işletmeleri arayıp kendilerini vali ya da valilik özel kalem müdürü olarak tanıtan kişilerin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sağlık kuruluşlarına solunum cihazı temini amacıyla başlatılan kampanyaya bağış talep ettiklerini belirledi.

Teknik ve fiziki takibi ardından dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 7 kişi, kent merkezinde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 3'ü, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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