YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. Valilikten "av sezonu" açıklaması

Valilikten "av sezonu" açıklaması

KARABÜK HABERLERİ  | 21.08.2020 20:45 | Son Güncelleme

Karabük Valiliği, 2020-2021 av döneminin 22 Ağustos 2020 tarihinde başlayacağını açıkladı.Valilikten yapılan açıklamada, Merkez Av Komisyonunun, av döneminde geçerli olmak üzere ülkede kara avcılığıyla ilgili avlanma usul ve esaslarını belirlediği belirtildi.

Karabük Valiliği, 2020-2021 av döneminin 22 Ağustos 2020 tarihinde başlayacağını açıkladı.
Valilikten yapılan açıklamada, Merkez Av Komisyonunun, av döneminde geçerli olmak üzere ülkede kara avcılığıyla ilgili avlanma usul ve esaslarını belirlediği belirtildi. Merkez Av Komisyonunun; avın açılış ve kapanış tarihlerini, avına izin verilen av hayvanları ile avcı başına avlanabilecek bir günlük av hayvanı limitlerini, avlanma günlerini, avlanmanın yasak olduğu avlaklar ile sahaları, av dönüşünde avcıların taşıyacakları av hayvanı miktarını, devlet ve genel avlaklarda avlanmayla ilgili hususları, avlanmada kullanılması ve bulundurulması yasaklanan araçlar, gereçler ve özelliklerini, mücadele amaçlı avlanma usulünü belirlediği kaydedilen açıklamada, şunlara yer verildi:
"Buna göre avlanma; tüm bölgelerimizde aynı gün 22 Ağustos 2020 tarihinde bıldırcın, üveyik, alakarga, küçük karga, ekinkargası, leşkargası, karabatak, saksağan, yaban domuzu ve çakal avı ile başlayacaktır. Alınan karar uyarınca çarşamba, cumartesi, pazar ve resmi tatillerde (idari tatiller de dahil) av yapılabilecektir. Ayrıca yaban domuzu avı ilave olarak salı günü de yapılabilecektir. Avcıların avlanma hakkını elde edebilmeleri için avcılık belgesi almaları ve belirlenen avlanma izin ücretini İl Şube Müdürlüklerinin döner sermaye işletmesine ait hesaplarına yatırmaları gerekmektedir.
Avcılar, Avlak Yönetim Bilgi Sisteminden (AVBİS), Avcı Avlakta Mobil Uygulamasından (AVA) ve 0850 888 06 06 numaralı çağrı merkezinden gerekli izni aldıktan sonra, genel ve devlet avlaklarda avlanabilecektir. Avcılar; Merkez Av Komisyonun Resmi Gazete’de yayımlanan 19 sayılı Kararındaki yer alan diğer avlanma esas ve usullerine uymaları zorunludur."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Böyle evlilik olacaksa, olmasın!' 'Böyle evlilik olacaksa, olmasın!'
PARTNER Gelmiş geçmiş en kötü güneş yanıkları Gelmiş geçmiş en kötü güneş yanıkları
En Çok Okunan Yerel Haberler

Karabük Namaz Vakitleri 21 Ağustos Cuma

İmsak
04:23
Sabah
05:58
Öğle
12:58
İkindi
16:44
Akşam
19:47
Yatsı
21:16

Karabük Nöbetçi Eczaneler21 Ağustos Cuma

Ünal Eczanesi
Karabukmerkez
Doğa Eczanesi
Besbinevler
Dila Eczanesi
Safranbolu
Tuğba Eczanesi
Eflani
Eskipazar Eczanesi
Eskipazar
Gökçe Eczanesi
Yenice
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
7 pozitif vakanın görüldüğü köyde 578 kişi karantinaya alındı
7 pozitif vakanın görüldüğü köyde 578 kişi karantinaya alındı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
KARDEMİR'den 200 milyon dolarlık çevre yatırımı
KARDEMİR'den 200 milyon dolarlık çevre yatırımı
AK Parti’de temayül yoklaması yapıldı
AK Parti’de temayül yoklaması yapıldı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.