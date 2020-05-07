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Valilikten korona virüs açıklaması

KİLİS HABERLERİ  | 07.05.2020 17:31 | Son Güncelleme

Kilis Valiliği, Gaziantep’te faaliyet gösteren bir üretim tesisindeki Kilisli çalışanlara korona virüs bulaşması nedeniyle virüsün kentte yayıldığını kaydetti.Kilis Valiliğinden yapılan açıklamada, Gaziantep’te faaliyet gösteren bir sanayi üretim tesisinde çalışan bazı kişilerde korona virüs (Covid-19) tespit edildiği belirtildi.

Kilis Valiliği, Gaziantep’te faaliyet gösteren bir üretim tesisindeki Kilisli çalışanlara korona virüs bulaşması nedeniyle virüsün kentte yayıldığını kaydetti.
Kilis Valiliğinden yapılan açıklamada, Gaziantep’te faaliyet gösteren bir sanayi üretim tesisinde çalışan bazı kişilerde korona virüs (Covid-19) tespit edildiği belirtildi. Valiliğin açıklamasında, "İşletmenin faaliyetlerine geçici süreliğine ara verilmiştir. Bahse konu tesiste çalışan ve günübirlik servis araçlarıyla gidiş-geliş yapan Kilisli vatandaşlarımız bulunmasından dolayı ilimizde de ilgili il dışı sanayi tesisi kaynaklı yeni korona virüs pozitif vakaları tespit edilmiştir. Söz konusu işletmede çalışan ve Kilis ilimizde ikamet eden korona virüs pozitif olan kişilerin temaslılarından da pozitif vakalar çıkmakta olup, ilimiz İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan filyasyon çalışmalarında görev alan sağlık ekiplerine faaliyetleri sırasında tam, eksiksiz ve gecikmeksizin bilgi verilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte, Vatandaşlarımızın zaruri durumlar ve ihtiyaçları haricinde sokağa çıkmamaları, zorunlu durumlar halinde çıkılması halinde muhakkak sosyal mesafenin korunması ve maske kullanımına azami dikkat edilmesi, pozitif vaka ile temas etmiş kişilerin kendilerinde şikayet gelişmesi halinde kimseyle temas etmeden ve vakit kaybetmeksizin Kilis Devlet Hastanesine başvurmaları İlimizde salgının etkisinin ve yayılım hızının kontrol edilebilmesi için elzemdir” denildi.

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İmsak
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Sabah
05:24
Öğle
12:33
İkindi
16:20
Akşam
19:32
Yatsı
20:58

Kilis Nöbetçi Eczaneler 7 Mayıs Perşembe

Canözer Eczanesi
Merkez
Türkler Eczanesi
Musabeyli
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