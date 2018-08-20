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Valladolid Enes Ünal'ı resmen açıkladı

İSPANYA HABERLERİ  | 20.08.2018 11:27 | Son Güncelleme

La Liga ekibi Real Valladolid, milli futbolcu Enes Ünal'ı kiraladıklarını duyurdu.

Valladolid Enes Ünal'ı resmen açıkladı

Milli futbolcu Enes Ünal artık Real Valladolid'in başarısı için ter dökecek. İspanyol ekibi, Enes Ünal'ı Villarreal'den 1 yıllığına kiraladıklarını resmi hesabından duyurdu. Golcü futbolcu geçen yıl da Levante'de kiralık olarak forma giymiş, daha sonra Villarreal'e dönmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
real valladolid La Liga enes ünal

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