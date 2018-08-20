Valladolid Enes Ünal'ı resmen açıkladı

Milli futbolcu Enes Ünal artık Real Valladolid'in başarısı için ter dökecek. İspanyol ekibi, Enes Ünal'ı Villarreal'den 1 yıllığına kiraladıklarını resmi hesabından duyurdu. Golcü futbolcu geçen yıl da Levante'de kiralık olarak forma giymiş, daha sonra Villarreal'e dönmüştü.





