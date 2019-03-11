Valladolid - Real Madrid maçında VAR odasında kimsenin olmadığı iddia edildi

MYNET.COM | İspanya La Liga'da oynanan Valladolid - Real Madrid maçına VAR görüntüsü damga vurdu. Valladolid'in attığı 2 gol, VAR kararıyla iptal edilirken ev sahibinin iptal edilen ilk golünde ortaya çıkan görüntü şaşkına çevirdi.

Maçın hakemi Jesus Gil, Valladolid'in Sergi Guardiola'nın ayağından bulduğu ilk golde ofsayt şüphesiyle VAR'a başvurdu ancak yayıncı kuruluşun ekranlarına yanısyan görüntüde odada hiçbir hakemin bulunmadığı ve ışıkların da sönük olduğu göze çarptı.

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran ve aynı zamanda tepki çeken görüntünün aslı sonra ortaya çıktı. Yayıncı kuruluşun, başka bir maçın ardından boşalan VAR odasının görüntüsünü ekrana yansıttığı öğrenildi.

SÜPER LİG'DE DE YAŞANDI

La Liga'da ortalığı karıştıran olayın bir benzeri bu sezon Süper Lig'de de yaşanmıştı.

Ligin 8. haftasında Bursaspor'un Ankaragücü'nü ağırladığı mücadelede ev sahibi, henüz 7. dakikada bulduğu golle öne geçmişti. Ancak hakem Özgür Yankaya, VAR incelemesi sonrası faul kararıyla golü iptal etmişti. Yankaya’nın pozisyonu incelemek için saha kenarına gittiği sırada ekrana getirilen VAR odası görüntülerinde hakemlerin yerlerinde olmadığı görülmüştü.

Birçok tartışmanın yaşandığı söz konusu olay sonrası dönemin MHK Başkanı Yusuf Namoğlu bir açıklama yaparak, o görüntünün maç öncesinde hazırlanmış olduğunu ve yayıncı kuruluş tarafından yanlışlıkla servis edildiğini dile getirmişti.





